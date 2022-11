La demande de prêts hypothécaires augmente alors que les taux d’intérêt baissent légèrement

Les demandes de prêts hypothécaires ont augmenté de 2,2 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, en raison d’une légère baisse des taux d’intérêt, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Les demandes de refinancement, qui sont généralement les plus sensibles aux mouvements de taux hebdomadaires, ont augmenté de 2 % pour la semaine, mais étaient toujours inférieures de 86 % à la même semaine il y a un an. Même avec des taux d’intérêt revenus de leur récent sommet de 7,16 % il y a un mois, rares sont ceux qui peuvent encore bénéficier d’un refinancement – ​​seulement 220 000, selon la société de données immobilières Black Knight.

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont augmenté de 3 % pour la semaine, mais elles ont diminué de 41 % par rapport à il y a un an. Certains acheteurs potentiels peuvent maintenant s’aventurer à nouveau, apprenant qu’il y a moins de concurrence et plus de pouvoir de négociation, mais il y a toujours une pénurie de maisons à vendre et les prix n’ont pas baissé de manière significative.

Les taux sont encore le double de ce qu’ils étaient au début de l’année, mais ils se sont quelque peu relâchés la semaine dernière. Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 6,90 % à 6,67 %, les points passant de 0,56 à 0,68 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement.

“La baisse des taux hypothécaires devrait améliorer le pouvoir d’achat des acheteurs potentiels, qui ont été largement mis à l’écart car les taux hypothécaires ont plus que doublé au cours de la dernière année”, a déclaré Joel Kan, économiste au MBA, dans un communiqué. “Avec la baisse des taux, l’action ARM [adjustable-rate] des demandes ont également diminué à 8,8 % des prêts la semaine dernière, contre 10 % et 12 % au cours des deux derniers mois. »

Les taux hypothécaires n’ont pas bougé du tout cette semaine, car les prochaines vacances de Thanksgiving ont tendance à peser sur les volumes.

“Ce n’est pas que les choses ne bougent pas. Elles ne bougent tout simplement pas comme d’habitude”, a déclaré Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News Daily. “Attendez-vous à ce que les choses reviennent plus près de la normale la semaine prochaine, mais que le marché continue d’attendre les 13 et 14 décembre pour les mouvements les plus importants.”

C’est alors que le gouvernement publie son prochain rapport majeur sur l’inflation et que la Réserve fédérale annonce sa prochaine décision sur les taux d’intérêt.