La demande de prêts hypothécaires augmente à mesure que les taux d’intérêt baissent

Un panneau « À vendre » devant une maison à Albany, Californie, États-Unis, le mardi 31 mai 2022. Les acheteurs de maison sont confrontés à une situation d’abordabilité qui se détériore, les taux hypothécaires oscillant autour des niveaux les plus élevés depuis plus d’une décennie.

Les taux hypothécaires ont reculé pour la deuxième semaine consécutive la semaine dernière, et cela a suffi pour que les propriétaires actuels et potentiels téléphonent à leurs prêteurs.

Le volume des demandes de prêts hypothécaires a augmenté de 7,2 % la semaine dernière, par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) a diminué à 6,77 % contre 6,81 % la semaine précédente, les points tombant à 0,65 contre 0,66 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un acompte de 20 %.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont augmenté de 6 % sur la semaine, mais étaient inférieures de 41 % à celles de la même semaine il y a un an. Bien que les taux aient reculé, ils sont toujours supérieurs de plus d’un point de pourcentage à ce qu’ils étaient il y a un an et plus du double de ce qu’ils étaient au cours des deux premières années de la pandémie de Covid, lorsqu’il y a eu un boom du refinancement. La plupart des emprunteurs ont aujourd’hui des taux inférieurs à ceux actuellement disponibles et ne veulent donc pas perdre ces taux même pour un refinancement en espèces.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont augmenté de 8 % pour la semaine, mais étaient de 27 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an.

« Les taux qui sont encore plus d’un point de pourcentage supérieurs à ceux d’il y a un an et le faible inventaire à vendre continuent de limiter l’activité d’achat de maisons sur de nombreux marchés », a déclaré Joel Kan, économiste MBA, dans un communiqué de presse. « La taille moyenne des prêts sur un prêt d’achat a diminué pour la troisième semaine consécutive, alors que nous continuons à voir plus d’activités d’achat d’une première maison sur le marché de l’achat. »

Les taux hypothécaires n’ont pas beaucoup bougé cette semaine, mais cela pourrait changer mercredi après-midi lorsque la Réserve fédérale annoncera les résultats de sa dernière réunion politique et ses prévisions de taux mises à jour.

« Certains disent que la Fed utilisera ces prévisions pour télégraphier une ou deux autres hausses de taux en 2023. Bien que le taux des fonds fédéraux ne dicte pas directement les taux hypothécaires, une telle décision exercerait encore une pression à la hausse sur les taux d’intérêt de toutes formes. et tailles », a écrit Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News Daily.