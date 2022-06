La demande de prêts hypothécaires à taux variable augmente avec la hausse des taux d’intérêt

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont augmenté de 8 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, soutenues en partie par la demande de prêts hypothécaires à taux révisable, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. Les demandes étaient cependant inférieures de 10 % à ce qu’elles étaient la même semaine il y a un an.

Une forte augmentation des taux hypothécaires a peut-être en fait stimulé la demande des acheteurs de maison, peut-être parce que les consommateurs craignaient que les taux ne grimpent encore plus. Les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008, tout en réalisant leur plus grand bond en une semaine la semaine dernière en 13 ans.

Pendant ce temps, le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 5,65 % à 5,98 %, avec des points passant de 0,71 à 0,77 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un taux de 20 %. acompte. Les taux sont maintenant presque le double de ce qu’ils étaient il y a un an.

« Les demandes d’achat ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive – tirées principalement par les applications conventionnelles – et la part des applications ARM est remontée à plus de 10 % », a écrit Joel Kan, économiste au MBA. « La taille moyenne des prêts, à un peu plus de 420 000 dollars, est bien inférieure à son pic de 460 000 dollars plus tôt cette année et est potentiellement un signe que la croissance des prix des maisons ralentit. »

Les prêts hypothécaires à taux variable offrent des taux d’intérêt plus bas et peuvent généralement être fixes pour des durées de cinq, sept ou 10 ans. Bien que ces prêts soient considérés comme plus risqués, car ils ont le potentiel de s’adapter à des taux plus élevés ou plus bas, ils sont garantis beaucoup plus strictement qu’ils ne l’étaient lors du dernier boom immobilier il y a plus de dix ans, qui a finalement conduit à un krach immobilier épique.

La demande des acheteurs peut également augmenter car l’offre de maisons à vendre augmente enfin. L’inventaire actif à l’échelle nationale est maintenant en hausse de 17 % d’une année sur l’autre selon Realtor.com. Les maisons se vendent maintenant plus rapidement qu’il y a un an.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont chuté de 3 % pour la semaine et étaient de 77 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. La part de refinancement de l’activité hypothécaire a diminué à 29,7 % du total des demandes, contre 31,7 % la semaine précédente.