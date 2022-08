La demande de prêts hypothécaires a chuté la semaine dernière alors même que les taux ont légèrement baissé

Les taux hypothécaires ont légèrement baissé la semaine dernière, mais pas suffisamment pour alimenter une quelconque reprise de la demande des consommateurs pour les prêts immobiliers.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 2 % par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. La demande se situe au niveau le plus bas depuis 2000. Elle a atteint un creux similaire en juillet.

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont chuté de 1 % pour la semaine et étaient de 18 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Les acheteurs potentiels sont non seulement aux prises avec des taux d’intérêt plus élevés, mais aussi avec l’inflation dans l’économie globale et la crainte que la valeur des maisons ne commence à baisser.