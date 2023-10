La demande de mise en faillite de Tasha K rejetée et condamnée à payer 4 millions de dollars à Cardi B

Tasha K a pris un autre « L » au tribunal après qu’un juge a rejeté sa demande de mise en faillite, la forçant à payer les millions qu’elle doit à Cardi B.

Dennis Byron du Enquêteur hip-hop a rapporté qu’un juge des faillites avait abattu Tasha alors qu’elle tentait d’effacer sa dette de règlement. Même si elle a fièrement promis de faire Broke Phi Broke devant le tribunal, elle doit quand même payer au chanteur « Bongos » le règlement du procès en diffamation de 4 millions de dollars.

Byron a tweeté : « Breaking ! Le juge fédéral des faillites a rejeté la demande de mise en faillite de #TashaK et lui a ordonné de payer ses millions à #CardiB.

La personnalité médiatique désordonnée a déposé le bilan (chapitre 11) en juin dernier, ce que certains spectateurs ont noté comme une tentative d’esquiver le paiement de l’artiste de 30 ans.

Les fans de Cardi se sont réjouis de la décision du juge.

Un utilisateur de X a tweeté : « Je suppose que son petit plan de faillite n’a pas fonctionné », avec un GIF de la vice-présidente Kamala Harris étouffant un rire.

« Vous allez tous apprendre à laisser Cardi tranquille d’une manière ou d’une autre », a ajouté quelqu’un d’autre.

Un autre fan a plaisanté : «Elle va faire le mort par tmrw.

Lors du dépôt de bilan, Tasha a dû énumérer les actifs de sa famille, qui comprenaient une Chevrolet Silverado évaluée à 46 000 $, des meubles totalisant 2 750 $, des vêtements d’une valeur de 2 500 $ et 95 $ sur un compte Chase. La personnalité de la radio devait également à l’IRS un montant non divulgué d’arriérés d’impôts et 6 000 $ de dette de carte de crédit envers American Express.

De plus, le YouTuber doit un montant inconnu de frais juridiques et un total de 8 000 $ à Bank of America et Discover Bank.

Tasha et son mari, qui se décrivent comme des créateurs de contenu, gagneraient 30 000 euros par mois.

Comment le bœuf numérique de Cardi B et Tasha K a-t-il commencé ?

Le drame a commencé lorsque Task K a publié une série de vidéos salissant le nom de Cardi. Elle a accusé la rapstresse non seulement d’être toxicomane, mais également d’avoir une MST incurable.

Par la suite, l’artiste afro-latina a poursuivi Tasha en justice en 2019 pour diffamation. Les tribunaux ont statué en sa faveur, déclarant que la personnalité de la radio était responsable d’atteinte à la vie privée, de diffamation et d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle.

L’intimidatrice du blog affirmait qu’elle était sans le sou et incapable de payer sa dette, mais Cardi ne le croyait pas.

Après qu’un juge a décidé que Tasha K devait débourser les fonds, elle a fait appel, mais elle n’a pas fourni de preuves pour étayer son affirmation selon laquelle il y avait eu une erreur dans le procès.

« L’accusée demande un nouveau procès, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier le verdict du jury contre elle », a déclaré la cour d’appel à l’époque. «Mais comme elle l’admet presque, elle n’a déposé aucune des requêtes post-verdict requises devant le tribunal de district. Elle ne nous dit jamais où, dans le dossier de 5 500 pages, se trouvent les prétendues erreurs du tribunal de district. Parce que le mémoire de Kebe est loin de répondre à nos attentes, elle a abandonné cet argument.»

Comme indiqué précédemment, Tasha K s’excuserait plus tard auprès de la gagnante du Grammy après avoir perdu son appel en mars, en tapant :

« Nous avons perdu l’appel contre Cardi B, triste jour. Mais tout ira bien. J’apprécie tout ton amour [and] soutien. Tout au long de ce combat. Aujourd’hui, nous lançons le drapeau blanc. Ce qui est arrivé ne se reproduira plus jamais. À Cardi [and] son équipe, je m’excuse sincèrement[ly]. Nous vivons et apprenons.

Tasha K accumule son karma depuis des années et devrait être reconnaissante de n’avoir qu’à débourser un peu d’argent au lieu que les coups de quelqu’un se connectent à son lutin.