La demande de minéraux pour batteries augmente – comment pouvons-nous suivre le rythme ?

S'inspirant de Greta Thunberg, de plus en plus de seniors se joignent à la lutte pour le climat

Rendre les données climatiques plus humaines : des images de drones des dommages causés par Fiona inspirent une exposition d'art à l'Î.-P.-É.

La demande de minéraux pour batteries augmente – comment pouvons-nous suivre le rythme ?

(Sergei Gapon/AFP via Getty Images)

Véhicules électriques sont plus populaires que jamais et leur adoption généralisée est un élément clé des plans mondiaux décarboner le secteur des transports .

Mais les batteries alimentant ces véhicules nécessitent une variété de minéraux critiques – comme le lithium, le cobalt, le manganèse et le nickel – ce qui inquiète certains experts de la demande galopante.

« L’offre peut-elle correspondre à la demande ou non ? Si nous ne pouvons pas répondre à la demande, cela signifie que nous allons faire face à des goulots d’étranglement », a déclaré Fengqi You, professeur au département d’ingénierie de l’Université Cornell à Ithaca, NY.

Vous êtes l’auteur d’un étude récente qui prédit la demande de lithium pourrait augmenter d’environ 3 000 à 7 000 % d’ici 2050, tandis que la demande de nickel, de cobalt et de manganèse pourrait également augmenter de milliers de %. S’assurer que nous ne rencontrons pas de contraintes d’approvisionnement avec ces minéraux est un défi majeur, prévient You, et nécessitera une réflexion approfondie.

Sa recommandation : privilégier l’électrification de certains modes de transport par rapport à d’autres.

Le chercheur de Cornell a découvert que les véhicules lourds – comme les autobus, les semi-remorques et les gros camions de tourisme – représenteraient plus de 60 % des besoins critiques en minéraux, alors qu’ils ne représentaient que 4 à 11 % du parc routier et environ 30 % des émissions totales des transports.

En d’autres termes, ce n’est peut-être pas une utilisation efficace des ressources pour mettre des batteries dans les véhicules lourds, étant donné que l’électrification des véhicules légers et moyens réduirait globalement plus d’émissions tout en utilisant moins de ressources minérales.

Adam Thorn, directeur du programme de transport au Pembina Institute, un groupe de réflexion canadien sur l’énergie, s’attend à ce que ces contraintes s’atténuent à mesure que les pays continuent de développer des systèmes d’extraction, de fabrication et de recyclage. Mais il note que la pénurie d’approvisionnement à court terme pourrait affecter notre capacité à effectuer une transition rapide vers les véhicules électriques.

« Ce qui est assez différent et distinct dans ce mode de transport vers lequel nous nous tournons, c’est qu’il est gourmand en matériaux », a déclaré Thorn. « Nous savons que cela va nécessiter des quantités importantes de minéraux critiques. »

Thorn affirme que différents véhicules peuvent nécessiter différentes solutions de décarbonisation, en particulier dans le secteur diversifié des véhicules lourds.

« Il existe de nombreuses façons de décarboner sans une simple transition d’un moteur à combustion interne à un véhicule électrique », a déclaré Thorn.

Selon Thorn, les véhicules lourds de poids inférieur qui parcourent des « itinéraires relativement courts et prévisibles » – comme les bus et les camions de livraison – peuvent être bien adaptés à la technologie des batteries. Mais pour le fret lourd qui parcourt de longues distances et a besoin d’une plus grande autonomie et d’un ravitaillement plus rapide, d’autres formes de décarbonisation, comme les piles à hydrogène et les biocarburants, peuvent être préférables.

Vous recommandez également d’utiliser plusieurs formes de technologies à faibles émissions dans le secteur des poids lourds pour construire une chaîne d’approvisionnement plus résiliente.

Le Agence internationale de l’énergie rapporte que 4,5 % des bus et 1,2 % des camions moyens et lourds vendus dans le monde en 2022 étaient électriques.

Vous et Thorn pensez qu’une pièce importante du puzzle est le développement d’un économie circulaire — c’est-à-dire un système qui met l’accent sur la réutilisation et le recyclage des matériaux. Dans le cas des transports électrifiés, cela signifie un recyclage puissant des batteries.

Pour Thorn, un autre rouage essentiel de la roue de la durabilité est un système de transport public robuste – la demande et les émissions de minéraux critiques peuvent être réduites en encourageant les gens à prendre des bus ou des trains, ce qui réduirait le nombre total de véhicules sur la route.

De nombreux pays ont réussi à réduire leurs émissions grâce aux transports en commun, dit You, mais l’Amérique du Nord dépend depuis longtemps des transports personnels, ce qui peut être difficile à éliminer.

Pour Thorn, des changements structurels – comme un financement accru et des villes repensées – pourraient faire sortir plus de personnes des voitures et des transports en commun et aider à résoudre la crise de la demande de batteries.

« À plus long terme, nous devons parler de changer la forme urbaine », a-t-il déclaré. « Nous avons construit des villes qui sont vraiment centrées sur la voiture, et cela va prendre un certain temps pour défaire cela. »

— Adam Beauchemin

John Whitaker écrit dans environ L’explication de Christy Climenhaga sur l’effet des températures inhabituelles pour la saison sur les incendies de forêt en Alberta :

« Merci à Christy pour l'histoire météorologique de l'Alberta. Ce genre d'analyse globale de ce qui se passe fait cruellement défaut dans nos prévisions météorologiques, bien qu'elle soit très bien faite au Royaume-Uni »

Vue d’ensemble : les personnes âgées agissent pour le climat

(Evan Mitsui/CBC)

Le 1er avril, lors d’un événement baptisé Fossil Fools Day, des gens de partout au Canada ont pris part à des manifestations contre RBC, le plus grand financier mondial de projets de combustibles fossiles selon un nouveau rapport du groupe de défense Miser sur le chaos climatique . Avec un grand nombre de personnes âgées, l’événement a fourni plus de preuves qu’une cohorte plus âgée est devenue galvanisée pour prendre des mesures climatiques.

Nick De Carlo (photo ci-dessus), le cofondateur de 76 ans de Seniors for Climate Action Now! (SCAN), a déclaré que son organisation a été formée à partir du point de vue « que la démographie des seniors était préoccupée par la crise climatique [and that] nous étions probablement la génération qui a survécu à cette croissance massive de la crise environnementale… et nous étions également préoccupés par les générations futures. »

Bien que l’idée que les personnes âgées prennent des mesures sociales n’est pas nouvelle – il suffit de regarder le Mamies déchaînées — « le niveau d’engagement [on climate change] et la forme de celui-ci chez les personnes âgées semble changer radicalement », a déclaré Tim Gray, directeur exécutif du groupe de défense canadien Environmental Defence.

Bill McKibben, écologiste américain de longue date et fondateur du groupe de défense du climat 350.org, a donné l’impulsion à l’action dans une chronique récente du Guardian britannique .

« Nous suivons les traces de jeunes organisateurs qui savent que leur vie est en jeu », a écrit McKibben. « Pour ceux d’entre nous qui sont plus âgés, c’est notre héritage. »

— André Mayer

Lire l’histoire complète ici .

Chaud et dérangé : des idées provocatrices sur le Web

Rendre les données climatiques plus humaines : des images de drones des dommages causés par Fiona inspirent une exposition d’art à l’Î.-P.-É.

(Shane Hennessey/CBC)

La vue d’un drone du littoral de l’Île-du-Prince-Édouard a inspiré une nouvelle exposition d’art tissé à la main, dont deux pièces illustrant les dommages causés à la côte de l’île par la tempête post-tropicale Fiona en 2022.

Le port de drones du Centre canadien sur le changement climatique et l’adaptation de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard à St. Peter’s Bay n’est pas loin de la galerie où l’art est exposé.

Changement est une exposition personnelle de l’artiste Rilla Marshall, qui depuis plus d’une décennie a exploré les côtes changeantes de l’île à travers ses œuvres.

Marshall a déclaré qu’elle s’était vraiment lancée dans la cartographie en 2010. « C’était en partie le fait de grandir sur l’Île-du-Prince-Édouard, toujours intéressée par le littoral en tant qu’espace liminal qui est dans un état constant de transition, non seulement d’une manière physique… mais aussi au niveau métaphorique. «

Elle a dit qu’elle trouve le rivage « un sujet très riche à explorer ».

« Il y a beaucoup d’artistes qui travaillent avec le changement climatique en ce moment. J’ai l’impression que cela fait de plus en plus partie de notre savoir commun, de notre zeitgeist culturel », a déclaré Marshall.

« Je pense que l’art peut jouer un rôle très important en engageant les gens sur le sujet du changement climatique et en le rendant plus accessible et personnalisé. »

L’artiste a eu accès à des images de drones collectées depuis 2018 dans le cadre de recherches sur l’érosion côtière. Elle a ensuite traduit ces visuels en une série de pièces tissées à la main.

« Décrire ces zones de rivage que quelqu’un connaît mais d’un point de vue qui [you’d never] avoir à moins que vous n’ayez un drone crée également ces liens personnels avec les gens. [They’re] capable de voir comment ces changements affectent les rivages que nous aimons au fil du temps », a déclaré Marshall.

« Je pense que tous les insulaires ressentent un fort sentiment d' »insularité » et un lien avec notre île. Et je pense que l’utilisation de l’art pour parler du changement climatique est un excellent moyen de tirer un peu sur ces cordes sensibles. »

Marshall a déclaré que la combinaison de la science et de l’art était également inspirante.

« Avoir une conversation entre la » vieille technologie « du tissage et la production de haute technologie d’images de drones est une conversation très intéressante à avoir », a déclaré Marshall. « [It’s] prendre ces données concrètes et pouvoir les traduire en quelque chose d’un peu plus humain. »

Alexis Bulman, l’artiste en résidence et conservateur de la galerie d’art du centre, a déclaré le titre de l’exposition, Changementa deux sens.

« L’un étant le genre de déplacement des sédiments des rivages vers l’eau, l’acte d’érosion. Mais il est également destiné à représenter notre » changement « dans la façon dont nous pensons à l’érosion. La façon dont nous protégeons les rivages change et comment nous apprenons à propos de cette information change également.

« Comme avec cette exposition, vous ne l’apprenez pas seulement à travers les données recueillies par le laboratoire climatique de l’UPEI, mais à travers une exposition d’un artiste local. »

Andy MacDonald, chercheur à l’UPEI et pilote de drone, s’est dit « époustouflé » par l’œuvre d’art.

« Les images que nous obtenons des drones, je pense qu’il est parfaitement logique de les traduire en art », a déclaré MacDonald. « L’Île-du-Prince-Édouard est un endroit très unique. Nous avons des côtes uniques, et je pense que documenter cela de manière artistique est formidable. »

MacDonald a déclaré que l’exposition est également opportune, car les chercheurs de l’UPEI continuent de documenter les dommages causés par la tempête post-tropicale à l’île.

« De toute évidence, Fiona était un événement dramatique, et je pense qu’une grande partie de ce que l’art peut faire est d’exprimer toutes sortes d’émotions différentes », a-t-il déclaré.

« Je sais que beaucoup de gens ressentent du chagrin et de la tristesse après Fiona et ce qu’elle a fait, et l’art est un moyen d’exprimer cela. »

— Nancy Russel

L’art de Rilla Marshall sera exposé au Climate Center de St. Peter’s Bay jusqu’au 15 juin, sur rendez-vous seulement.

