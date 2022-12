La demande de maisons rurales en Grande-Bretagne diminue à mesure que l’effet pandémique s’estompe, selon un rapport

La demande de maisons rurales en Grande-Bretagne a chuté à mesure que la tendance pandémique à déménager à la campagne s’est estompée, selon le site Web immobilier Zoopla.

Les demandes de propriétés dans les régions du Kent, connues sous le nom de Jardin de l’Angleterre pour ses collines et sa belle campagne, ont chuté de 0,5 % en 2022 par rapport à la moyenne sur cinq ans. Dans la zone élargie du parc national du Lake District, la demande a chuté de 5 % par rapport à la même période, et au centre du Pays de Galles, elle a chuté de 10 %.

Zoopla définit la “demande” comme un e-mail ou un appel téléphonique à un agent au sujet d’une maison à vendre.

En avril 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19, 46,6 % des personnes en emploi travaillaient à domicile, selon l’Office for National Statistics. Ce chiffre est passé à 57,2% à Londres, et il y a eu un exode des zones urbaines animées alors que les gens recherchaient des villes verdoyantes et des villages côtiers. au lieu.

“Depuis le début de la pandémie au printemps 2020, les acheteurs – libérés des trajets quotidiens au bureau – ont lancé leurs filets de recherche de domicile plus loin”, a déclaré le directeur exécutif de la recherche de Zoopla, Richard Donnell, dans un communiqué de presse.

La plupart des personnes qui ont commencé à travailler à domicile pendant la pandémie de coronavirus prévoyez de travailler à la maison et au bureau à l’avenir, selon les données de l’ONS, et de nombreuses entreprises ont imposé un retour au travail, ce qui semble avoir provoqué un pivot sur le marché du logement.

“La dynamique qui a façonné le marché du logement au cours des 5 dernières années est en train de changer. Nous nous attendons à ce que les centres urbains abordables s’en sortent mieux que la moyenne en 2023”, a déclaré Donnell.

La crise du coût de la vie a également contribué à ce changement. Appartements sont moins chers à exploiter d’un point de vue énergétique, et en moyenne, ROYAUME-UNI les maisons coûtent plus de deux fois le prix d’une appartement — le plus haut dans 20 ans, selon Zoopla.

Les zones urbaines ont également tendance à offrir plus d’opportunités d’emploi.

Un environnement délicat pour les acheteurs

La Banque d’Angleterre a relevé son taux d’intérêt à 3,5 % le 15 décembre, faisant grimper les coûts d’emprunt pour les acheteurs de maison. Hypothèque fixe de deux et cinq ans les taux ont augmenté de plus de 3 % en 2022, selon Moneyfacts.co.uk.

Le marché hypothécaire britannique est entré en crise en septembre à la suite de changements politiques drastiques du ministre des Finances de l’époque, Kwasi Kwarteng. Les prêteurs ont retiré des centaines d’offres de prêts hypothécaires résidentiels alors qu’ils tentaient de naviguer sur la nouvelle scène économique.

Certains observateurs du marché prédisent maintenant un ralentissement majeur du marché immobilier britannique en raison de l’affaiblissement de l’économie du pays et de la persistance d’un taux d’inflation élevé.