La demande de logements en Chine devrait chuter, prédit un courtier immobilier

BEIJING – L’énorme marché immobilier résidentiel chinois ne verra la demande chuter qu’au cours des 15 prochaines années, prédit le géant de la vente et de la location Beike.

La nouvelle demande de logements par surface au sol devrait chuter de 2,5% par an entre 2021 et 2035, a indiqué la société dans un rapport partagé avec CNBC. Beike possède et exploite Lianjia, l’une des plus grandes sociétés de courtage de logements en Chine.

La principale raison de ce déclin est le vieillissement de la population chinoise, selon le rapport.

Le ratio de soutien à la dépendance de la population chinoise – qui compare la population active âgée de 15 à 64 ans avec la somme des personnes plus jeunes ou plus âgées que cette tranche d’âge – a atteint un sommet en 2010, selon le rapport de Beike.

Trois ou quatre ans après que le Japon et la Corée ont atteint un pic similaire, leur demande de logements a diminué, ont déclaré les auteurs.