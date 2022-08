La demande de livraison d’épicerie diminue à mesure que le coût des aliments augmente

Karen Raschke, avocate à la retraite à New York, a commencé à se faire livrer ses courses au début de la pandémie. Chaque livraison coûtait 30 $ en frais et pourboires, mais cela valait la peine d’éviter le magasin.

Plus tôt ce printemps, Raschke a appris que son loyer augmentait de 617 $ par mois. La livraison a été l’une des premières choses qu’elle a coupées de son budget. Maintenant, l’homme de 75 ans marche quatre pâtés de maisons pour aller à l’épicerie plusieurs fois par semaine. Elle n’utilise la livraison qu’en de rares occasions, comme une récente vague de chaleur.

“Le faire chaque semaine n’est pas durable”, a-t-elle déclaré.

Raschke n’est pas seul. La demande américaine de livraison d’épicerie diminue à mesure que les prix de la nourriture et d’autres produits de première nécessité augmentent. Certains se tournent vers le ramassage – une alternative moins coûteuse où les acheteurs s’arrêtent en bordure de rue ou entrent dans le magasin pour récupérer leurs courses déjà ensachées – tandis que d’autres disent qu’ils sont à l’aise de faire les courses eux-mêmes.

La livraison d’épicerie a connu une croissance phénoménale au cours de la première année de la pandémie. En août 2019 – un mois pré-pandémique typique – les Américains ont dépensé 500 millions de dollars en livraison d’épicerie. En juin 2020, il avait atteint 3,4 milliards de dollars, selon Brick Meets Click, une société d’études de marché.

Les entreprises se sont précipitées pour répondre à cette demande. DoorDash et Uber Eats ont commencé à proposer la livraison de courses. Kroger, le plus grand épicier du pays, a ouvert des entrepôts automatisés pour exécuter les bons de livraison. Amazon a ouvert une poignée d’épiceries Amazon Fresh, qui offrent une livraison gratuite aux membres Prime. Des entreprises de livraison d’épicerie ultra-rapides comme Jokr et Buyk se sont développées dans les villes américaines.

Mais à mesure que la pandémie s’est atténuée, la demande a fléchi. En juin 2022, les Américains ont dépensé 2,5 milliards de dollars en livraison d’épicerie, soit une baisse de 26 % par rapport à 2020. À titre de comparaison, ils ont dépensé 3,4 milliards de dollars en ramassage d’épicerie, ce qui a vu la demande chuter de 10,5 % par rapport à ses sommets pandémiques.

Cela provoque des remous dans l’industrie. Buyk a déposé son bilan en mars ; Jokr s’est retiré des États-Unis en juin. Instacart – le leader du marché américain de la livraison d’épicerie – a réduit sa propre valorisation de 40% à 24 milliards de dollars en mars avant une éventuelle introduction en bourse. Kroger a déclaré que ses ventes numériques – qui incluent le ramassage et la livraison – ont chuté de 6 % au premier trimestre de cette année.

Certains pensent que la demande de livraison pourrait encore baisser. Chase Design, une société de conseil, affirme que ses enquêtes montrent que le nombre d’acheteurs américains qui prévoient d’utiliser la livraison d’épicerie “tout le temps” a diminué de moitié depuis 2021.

Le coût est la principale raison. Peter Cloutier, responsable de la croissance et de la stratégie commerciale chez Chase Design, a déclaré qu’il était difficile de faire livrer l’épicerie à la porte d’un client pour moins de 10 $ de prime, qui couvre la main-d’œuvre et le transport. Souvent, ce coût est plus élevé.

Considérez un panier de huit produits de base de Target, y compris un gallon de lait, une douzaine d’œufs et une livre de bœuf haché. En magasin, la commande sonnerait à 35,12 $. Target propose un ramassage gratuit en bordure de rue. La livraison coûte 9,99 $, sans compter le pourboire.

DoorDash propose également la livraison à partir de Target, mais il facture plus pour chaque article sur son site Web. Le panier sonne à 39,90 $ de DoorDash, ce qui ajoute ensuite 12,18 $ en taxes et frais de livraison. Si le consommateur ajoute un pourboire de 10 $, cela totalise 62,08 $.

DoorDash et Target offrent tous deux une livraison gratuite via des abonnements, mais ceux-ci sont assortis de frais mensuels ou annuels.

Les primes sont difficiles à avaler en plus de la flambée des prix des denrées alimentaires. En juin, les prix des aliments d’épicerie aux États-Unis ont augmenté de 12,2 % au cours des 12 derniers mois, la plus forte augmentation depuis avril 1979, selon les données du gouvernement.

Cynthia Carrasco White, avocate d’une organisation à but non lucratif à Los Angeles, s’est habituée à la livraison d’épicerie pendant la pandémie. Elle préfère toujours cela, car son plus jeune enfant n’est pas complètement vacciné et cela fait gagner du temps.

Mais plus tôt cet été, alors que le prix de l’essence approchait les 7 $ et qu’une boîte de fraises approchait les 9 $, elle a pris au sérieux la réduction des coûts.

White bascule maintenant entre Instacart, Uber Eats, Walmart et autres, en utilisant celui qui a les meilleures offres et coupons. Elle passera parfois deux heures à remplir un panier de livraison, puis attendra de voir si d’autres promotions sont affichées avant de terminer sa commande. Et elle a réduit le montant qu’elle donne aux chauffeurs.

“L’économie a définitivement coupé le souffle de nos voiles”, a-t-elle déclaré. “C’est juste cette pression sans fin.”

Les détaillants réagissent en faisant varier les prix de livraison selon l’heure de la journée. Un matin récent, Walmart a proposé de livrer une commande de 35 $ en deux heures pour 17,95 $; qui tombait à 7,95 $ si la commande pouvait être livrée entre 15 h et 16 h

Mais le coût n’est pas la seule raison pour laquelle certains consommateurs s’éloignent de la livraison. Cloutier dit que de nombreux clients se méfient de la qualité des articles sélectionnés par les travailleurs.

« Il y a un écart de confiance entre ce que l’acheteur veut obtenir et ce que le détaillant remplit », a déclaré Cloutier.

Les sociétés de livraison essaient d’améliorer cela. Le mois dernier, Uber Eats a annoncé des mises à niveau de son offre d’épicerie en ligne, notamment la possibilité pour les consommateurs de voir les produits pendant que les travailleurs les scannent.

Mais même cela peut ne pas attirer certains acheteurs.

Diane Kovacs, chargée de cours à Brunswick, dans l’Ohio, utilise le ramassage en bordure de rue depuis près d’une décennie. Cela lui permet d’économiser de l’argent, dit-elle, car elle ne se laisse pas entraîner dans des achats impulsifs à l’intérieur de l’épicerie.

Elle a fait livrer ses courses brièvement pendant la pandémie et cela ne la dérangeait pas de payer 10 $ ou 15 $ par semaine pour le service. Mais elle préfère toujours le ramassage. Elle aime conduire ses chiens au magasin et discuter avec les employés.

“Je pense que les gens n’utilisent pas la livraison parce qu’ils veulent foutre le camp de la maison”, a-t-elle déclaré.

La véritable demande de livraison d’épicerie est difficile à calculer. L’utilisation peut osciller énormément lorsque les cas de COVID augmentent ou que les entreprises offrent des remises, a déclaré David Bishop, partenaire de Brick Meets Click.

Mais il voit émerger certains modèles. Les ménages avec de jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite s’en tiennent à la livraison. Les personnes de plus de 60 ans ont généralement recommencé à faire leurs courses en personne.

Bishop dit que la livraison a connu cinq années de croissance au cours des trois premiers mois de la pandémie, et que la demande est probablement encore élevée. A terme, il s’attend à ce que les ventes en livraison s’installent dans une croissance plus régulière d’environ 10% par an. Mais la livraison ne va pas disparaître, a-t-il dit.

«Je ne le vois pas revenir aux niveaux pré-COVID. Cette boîte a été ouverte », a-t-il déclaré.

Dee-ann Durbin, Associated Press

