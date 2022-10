La demande de la CPI de rouvrir une enquête sur les crimes de guerre en Afghanistan est approuvée

Les juges ont approuvé une demande du procureur de la Cour pénale internationale de rouvrir une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité en Afghanistan, affirmant que les autorités afghanes ne menaient pas d’enquêtes significatives sur les crimes présumés.

Le tribunal a annoncé la décision lundi, affirmant que les autorités de Kaboul n’ont pas établi que “l’Afghanistan a enquêté, ou enquêté, d’une manière qui couvre toute la portée des enquêtes prévues par le procureur et qui justifierait même un report partiel des enquêtes du tribunal”. .”

La décision intervient un peu plus d’un an après que le procureur Karim Khan a annoncé qu’il voulait reprendre une enquête de la CPI en Afghanistan parce que sous les nouveaux dirigeants talibans du pays, il n’y avait “plus la perspective d’enquêtes nationales véritables et efficaces” dans le pays.

Les juges du tribunal mondial ont autorisé une enquête menée par le prédécesseur de Khan, Fatou Bensouda, en 2020, couvrant les infractions qui auraient été commises par les forces gouvernementales afghanes, les talibans, les troupes américaines et les agents de renseignement étrangers américains remontant à 2002. Les États-Unis ne sont pas membres de la tribunal et ne reconnaissent pas sa compétence.

La décision d’enquêter sur les Américains a conduit l’administration Trump à imposer des sanctions à Bensouda, qui a depuis quitté ses fonctions. Cependant, l’enquête a été abandonnée après que les autorités afghanes ont demandé de reprendre l’affaire – connue au tribunal comme une demande de report.

La CPI est un tribunal de dernier ressort, créé en 2002 pour poursuivre les atrocités présumées dans les pays qui ne peuvent pas ou ne veulent pas traduire les auteurs en justice – connu sous le nom de principe de complémentarité.

Lorsque Khan a cherché l’année dernière à rouvrir l’enquête du tribunal, il a déclaré qu’il prévoyait désormais de se concentrer sur les crimes commis par les talibans et la filiale afghane du groupe État islamique, ajoutant qu’il “déprioriserait” d’autres aspects de l’enquête.

Concernant sa décision de ne plus donner la priorité à d’autres aspects de l’enquête, y compris les allégations de crimes commis par des Américains, Khan a déclaré l’année dernière que son bureau “restera conscient de ses responsabilités en matière de préservation des preuves, dans la mesure où elles se présenteront, et encouragera les efforts de responsabilisation dans le cadre du principe de complémentarité.”

Les juges ont déclaré lundi dans leur décision que leur décision d’autoriser la reprise de l’enquête couvre tous les crimes présumés, ce qui signifie qu’elle pourrait inclure des allégations de crimes commis par du personnel américain. Cependant, il appartient à Khan de décider sur quelles allégations enquêter.

En 2016, avant de demander l’autorisation d’ouvrir une enquête à grande échelle en Afghanistan, les procureurs de la CPI ont déclaré que les troupes américaines et la CIA pourraient avoir torturé et maltraité des personnes dans des centres de détention en Afghanistan, en Pologne, en Roumanie et en Lituanie.

La décision de Khan l’année dernière de ne plus donner la priorité aux enquêtes sur ces allégations a suscité les critiques des militants.

En réponse à la décision de justice de lundi, Patricia Gossman, directrice associée pour l’Asie à Human Rights Watch, a déclaré : « La reprise de l’enquête de la Cour pénale internationale en Afghanistan devrait porter sur les crimes graves commis par toutes les parties au conflit, y compris les forces américaines, afin que justice soit rendue même quand les nations les plus puissantes sont impliquées.”