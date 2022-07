La demande de gros prêts hypothécaires diminue à mesure que les maisons chères persistent

Alors que les consommateurs s’inquiètent davantage de l’inflation, ils sont moins nombreux à acheter des maisons – et s’ils le sont, ils achètent des maisons moins chères. La demande de prêts hypothécaires a chuté la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, et le montant moyen des prêts a également diminué.

Selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association, les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 4 % pour la semaine et étaient de 18 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Le MBA comprenait également un ajustement pour les vacances du 4 juillet.

Les acheteurs ont reculé en raison, en partie, de la hausse des taux hypothécaires, mais les taux sont restés stables la semaine dernière. Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires fixes de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est resté à 5,74 %, avec des points passant de 0,65 à 0,59 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un acompte de 20 %.

“Les demandes d’achat de prêts conventionnels et gouvernementaux continuent d’être plus faibles en raison de la combinaison de taux hypothécaires beaucoup plus élevés et de la détérioration des perspectives économiques”, a déclaré Joel Kan, économiste au MBA. “Après avoir atteint un record de 460 000 dollars en mars 2022, le montant moyen des prêts d’achat était de 415 000 dollars la semaine dernière, tiré à la baisse par la modération potentielle de la croissance des prix des maisons et une activité d’achat plus faible à l’extrémité supérieure du marché.”

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier, qui ont été incroyablement faibles en raison de la hausse des taux d’intérêt, ont augmenté de 2 % pour la semaine, mais étaient inférieures de 80 % à la même semaine il y a un an. À la même période l’an dernier, le taux hypothécaire moyen était de 3,09 %. Il reste très peu d’emprunteurs qui n’ont pas déjà des taux plus bas sur leurs prêts hypothécaires et qui pourraient bénéficier d’un refinancement.