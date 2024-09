La demande de divorce de Nikki Bella et Artem Chigvintsev révèle des détails intrigants sur leur mariage

Nikki Bella, membre du Hall of Fame de la WWE, a rompu le silence après l’arrestation de son mari Artem Chigvintsev pour violences conjugales et a récemment demandé le divorce, ce qui a révélé un détail intrigant inconnu du public.

Dans un rapport de Peopleles documents judiciaires déposés le 11 septembre 2024 révèlent que le mariage légal de Nikki et Artem n’a eu lieu qu’en janvier 2023, même s’ils ont célébré leur cérémonie de mariage à Paris en août 2022. Quant à la pension alimentaire pour époux, Nikki a demandé au tribunal de bloquer toute demande potentielle de l’une ou l’autre des parties.

De plus, les documents indiquent également que Nikki cherche à obtenir la garde légale et physique de leur fils de 4 ans, Matteo. La demande de divorce a été déposée après un incident survenu le 29 août, lorsqu’Artem a été arrêté pour coups et blessures sur un conjoint ou un concubin. Cette date est également indiquée comme la date officielle de séparation du couple.

L’arrestation qui a conduit à cette plainte a commencé lorsque Artem a appelé le 911 pour obtenir une assistance médicale, mais a annulé sa demande peu de temps après. Malgré cela, les autorités sont arrivées et l’ont placé en détention. Bien qu’aucune charge formelle n’ait encore été retenue, l’affaire a été transmise aux procureurs.

La décision de Nikki de demander le divorce n’a apparemment pas été une surprise, car elle avait été aperçue sans son alliance et recherchait activement une représentation juridique avant de déposer officiellement la demande. L’avenir du couple reste incertain alors que la procédure judiciaire avance, et ce détail intriguant sur leur mariage est également révélé.

De plus, la demande de divorce de Bella a suscité l’attention, les fans se demandant si la relation est vraiment terminée ou s’il y a une chance de réconciliation. Pour l’instant, il semble que le processus de divorce avance.

Que pensez-vous des nouveaux détails sur le mariage de Nikki Bella et Artem Chigvintsev révélés dans leur demande de divorce ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !