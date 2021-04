Perdre l’accès à vos e-mails n’est pas une blague.Ainsi, lorsque le PDG de Google, Sundar Pichai, a annoncé son aide à l’Inde, afin de mieux lutter contre l’urgence sanitaire en cours due à l’épidémie de Covid-19, un homme prétendument du Tamil Nadu a décidé de répondre à ses questions Gmail pour la plus haute autorité. Lundi, Sundar Pichai a déclaré que Google et ses équipes fournissaient 135 crores de roupies à l’UNICEF et à GiveIndia afin de faciliter les fournitures médicales, d’aider les organisations qui soutiennent les communautés à haut risque et d’accorder une aide pour diffuser des informations critiques. Cela arrive à un moment où l’Inde enregistre plus de 3 cas de lakh au cours des 6 derniers jours.

M. Pichai a été largement félicité par les internautes indiens pour s’être mobilisé pour le pays et avoir lancé une noble initiative. Cependant, un utilisateur de Twitter par le pseudonyme @ Madhan67966174, répondant au tweet du PDG de Google, souhaitait que le chef l’aide à résoudre son problème de connexion à Gmail.

« Bonjour Monsieur comment allez vous. J’ai besoin d’une aide dans mon mot de passe gmail id J’ai oublié comment réinitialiser le mot de passe s’il vous plaît aidez-moi (sic) », a écrit l’utilisateur.

Bonjour monsieur, comment allez-vous? 26 avril 2021

La requête innocente mais polie de l’homme a été largement partagée sur Twitter après qu’un utilisateur @sagarcasm ait rencontré la réponse au tweet de Pichai. Quelques rires et de rares rires dans des moments comme ceux-ci ont suivi.

Pendant ce temps, Pichai a partagé un article de blog détaillant les efforts de la société pour aider l’Inde à surmonter la sombre situation. Le billet de blog, signé par le chef de la société en Inde et vice-président, Sanjay Gupta, a déclaré que le financement de Rs 135 crore comprend deux subventions de Google.org, totalisant Rs 20 crores. La première subvention est à GiveIndia, afin de fournir une aide en espèces aux familles les plus touchées par la crise pour les aider dans leurs dépenses quotidiennes. La deuxième subvention ira à l’UNICEF, qui aidera à obtenir des fournitures médicales urgentes, y compris de l’oxygène et du matériel de test, là où cela est le plus nécessaire en Inde. La subvention comprend également les dons de la campagne de dons des employés en cours. Le blog indique que jusqu’à présent, plus de 900 employés de Google ont contribué à Rs 3,7 crores pour les organisations soutenant les pays à haut risque et marginalisés.

«Dévasté de voir l’aggravation de la crise de Covid en Inde. Google et les Googleurs fournissent Rs 135 Crore en financement à @GiveIndia, @UNICEF pour les fournitures médicales, les organisations soutenant les communautés à haut risque et des subventions pour aider à diffuser des informations critiques « , a déclaré Pichai dans son tweet.

