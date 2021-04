Le deuxième appel de Dayana Yastremska pour la levée de sa suspension provisoire de dopage a été rejeté par le président du tribunal indépendant convoqué pour entendre son cas

Dayana Yastremska a eu une autre demande de levée de suspension provisoire pour infraction de dopage rejetée.

L’Ukrainien de 20 ans, classé 31e, a été testé positif pour un métabolite de la testostérone synthétique fin novembre et a été provisoirement suspendu le 7 janvier dans l’attente d’une audience complète sur l’affaire.

Yastremska avait fourni son échantillon d’urine en novembre et un laboratoire de l’AMA à Montréal a découvert la présence de métabolite de la mestérolone, un agent anabolisant sur sa liste des interdictions.

Une déclaration de la Fédération internationale de tennis disait: « Une deuxième demande de Dayana Yastremska visant à lever la suspension provisoire qui lui a été imposée le 7 janvier 2021 … a été rejetée par le président du Tribunal indépendant convoqué pour entendre son cas.

<< Cette décision a fait l'objet d'un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Mme Yastremska, qu'elle a choisi d'exercer. Le TAS a rejeté cet appel et Mme Yastremska reste donc inéligible pour concourir, en attendant la résolution finale de sa décision. Cas."

Yastremska a été autorisée à se rendre en Australie dans l’espoir de participer à l’Open d’Australie en février, mais le TAS a rejeté son appel.

Dans une déclaration sur Twitter à l’époque, l’Ukrainien a déclaré: « Le moment est venu de me défendre sur la question du différend. Mon équipe et moi sommes confiants dans notre capacité à prouver mon innocence car le tribunal indépendant de l’ITF entendra parler de moi. , témoins et experts. «

Yastremska nie avoir utilisé des médicaments améliorant la performance

Elle a nié avoir utilisé des médicaments améliorant les performances et a déclaré que le test positif était le résultat d’un « événement de contamination ».

Yastremska a été classée au 21e rang et a atteint le quatrième tour de Wimbledon en 2019.

