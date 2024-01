La demande de Daniel Penny de rejeter l’affaire de décès par étranglement dans le métro a été rejetée par le juge

Un juge de la ville de New York a refusé mercredi de rejeter l’affaire contre Daniel Penny, le vétéran des Marines qui a placé un passager noir du métro, Jordan Neely, dans un étranglement mortel l’année dernière.

Penny, 25 ans, a plaidé non coupable en juin après qu’un grand jury l’a inculpé d’homicide involontaire au deuxième degré et d’homicide par négligence criminelle lors de la mort, le 1er mai, de Neely, 30 ans, un musicien ambulant connu du métro qui exécutait des numéros de danse en costume de Michael Jackson.

Penny et Neely prenaient le train F à Manhattan lorsque ce dernier a commencé un “discours quelque peu agressif” sur sa soif et sa faim, selon le témoin Juan Alberto Vazquez. a déclaré à NBC New York. Vazquez a filmé une partie de l’altercation devant la caméra.

La vidéo montrait Penny au sol tenant Neely dans un étranglement tandis que deux autres passagers du métro aidaient à le retenir. Vazquez a déclaré que l’étranglement avait duré environ 15 minutes.

Penny, qui est blanc, a déclaré qu’il se défendait ainsi que les autres passagers après que Neely “ait commencé à menacer agressivement” les gens. En octobre, ses avocats ont déposé des documents judiciaires demandant un classement sans suite de l’affaire, affirmant que l’un des passagers avait peur de “mourir” lorsque Neely s’approchait, NBC New York signalé.

Au moment de sa mort, Neely était sans abri et souffrait de problèmes de santé mentale. Sa famille a déclaré qu’il avait connu des difficultés depuis le meurtre de sa mère en 2007.

Jordan Neely avant d’aller voir le film de Michael Jackson à New York, en 2009. Andrew Savulich / Tribune News Service via Getty Images

Dante Mills, avocat de la famille de Neely, a déclaré que la décision du juge “était une grande victoire”.

“Je pense qu’il est important de savoir que le grand jury a déclaré que Daniel Penny devrait faire face à des accusations pour le meurtre de Jordan Neely. Ses avocats ont essayé d’amener le juge à annuler cette décision, pour dire que ce que le grand jury avait dit n’avait pas d’importance, mais que le juge l’avait fait. ” “Ce n’est pas ce que nous avons fait. Le juge a déclaré que Daniel Penny ferait face à ces accusations”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Nous reviendrons ici en mars et nous espérons que Daniel Penny sera reconnu coupable du meurtre de M. Jordan”, a ajouté Mills.

Les avocats de Penny ont déclaré : “Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la décision de la Cour de ne pas rejeter l’acte d’accusation, nous comprenons que le seuil légal pour poursuivre même une poursuite mal conçue est très bas.”

“Nous sommes convaincus qu’un jury, conscient des actions de Danny qui a mis de côté sa propre sécurité pour protéger la vie de ses camarades, rendra un verdict juste”, ont déclaré Steven Raiser et Thomas Kenniff dans un communiqué commun. “Danny est reconnaissant pour ses prières et son soutien continus tout au long de ce processus difficile.”

Neely était inconscient lorsque les agents sont arrivés à la station de métro Broadway et East Houston Street. Son décès a été constaté à l’hôpital, a indiqué la police. Le médecin légiste de la ville a déclaré qu’il était mort d’une « compression du cou (étranglement) » et a qualifié les circonstances de sa mort d’homicide.

Sa mort a déclenché un débat national et renouvelé les appels à lutter contre le sans-abrisme, la santé mentale et la violence dans les métros.

Penny doit revenir devant le tribunal le 20 mars.