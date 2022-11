La demande de congé “signée” des étudiants du Kerala pour regarder le match Argentine contre l’Arabie saoudite devient virale

Vous souvenez-vous de la fois où il y avait un tournoi sportif à l’école que nous voulions regarder en direct ? Ou la fois où nous avons séché l’école pour regarder un grand match ? C’était l’époque ! Et il semble que la génération d’aujourd’hui ait un plan “permis” pour la même chose. Un “groupe” d’étudiants du Kerala a rédigé une demande de congé pour assister au match de la Coupe du monde de football qui s’est déroulé le 22 novembre entre l’Argentine et l’Arabie saoudite. Cependant, la note de congé était rédigée dans la langue régionale, l’en-tête et les signatures des élèves montraient clairement à quel point ils étaient «sérieux» concernant le match de football!

Un tweet viral qui a fait surface sur Internet par “Meticulous Views” a partagé une photo de l’application de congé qui a laissé les utilisateurs en admiration et en admiration. “Peu d’enfants de Calicut, Kerala, ont demandé un congé à leur professeur pour regarder l’Argentine de Messi jouer contre l’Arabie saoudite. Et le congé a été accordé plus tard. Messi possède les rues ici », lit la légende.

Peu d’enfants de Calicut, Kerala, ont demandé un congé à leur professeur pour regarder l’Argentine de Messi jouer contre l’Arabie saoudite. Et le congé a été accordé plus tard. Messi possède les rues ici. ❤️ pic.twitter.com/YnPsIFXn7w– RAM (@MeticulousViews) 22 novembre 2022

Selon certaines informations, les élèves de l’école secondaire supérieure Nochad (NHSS) près de Perambra, au Kerala, ont soumis une demande de congé “signée” au directeur, demandant un congé le jour où l’équipe de Lionel Messi jouerait contre l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde du Qatar 2022 en cours. . L’en-tête du formulaire de congé disait «Argentine Fans NHSS» et la page indiquait les noms et les signatures des élèves de 9e classe.

Ils ont littéralement recueilli plus de 100 signatures pour la demande de congé. Le football est plus qu’un jeu et il le sera toujours. Aucun des trolls racistes ne peut ralentir l’esprit de ces personnes. – RAM (@MeticulousViews) 22 novembre 2022

La légende de la publication sur Twitter a révélé que les étudiants avaient obtenu le congé car leur candidature avait été acceptée par les autorités scolaires. Le fil a en outre déclaré que ces fans avaient recueilli plus de 100 signatures pour la pétition, ce qui démontre sûrement leur amour pour le football. “C’est en fait si beau”, a répondu un utilisateur. “Aww, Kerala”, a déclaré un autre avec un emoji en forme de cœur. Un utilisateur des médias sociaux a écrit : “L’engouement pour le football au Kerala est au niveau supérieur.”

C’est vraiment trop beau— Tommy_Shelby_OBE (@Tommy_ShelbyOBE) 22 novembre 2022

N’est-ce pas si réconfortant qu’un jeu puisse lier les gens ? Pendant ce temps, un utilisateur a publié un article sur une autre école qui obligeait les élèves à regarder le match de l’Argentine sur un projecteur. C’est l’idée!

