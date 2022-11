La demande de clémence d’un condamné à mort de l’Arizona rejetée par le conseil d’administration

PHOENIX (AP) – La commission des grâces de l’Arizona a refusé à l’unanimité jeudi de recommander au gouverneur de commuer la peine de mort d’un homme en prison à vie, maintenant l’exécution prévue du détenu sur la bonne voie pour sa condamnation dans deux meurtres de 1980.

La décision de l’Arizona Board of Executive Clemency marque l’une des dernières étapes avant l’exécution prévue le 16 novembre de Murray Hooper pour les meurtres de William ‘Pat’ Redmond et de sa belle-mère, Helen Phelps.

Les membres du conseil ont rejeté les affirmations de Hooper selon lesquelles il était innocent et qu’il n’y avait pas de preuves crédibles pour étayer ses convictions.

“Il n’y a aucun doute quant à la culpabilité de M. Hooper”, a déclaré Mina Mendez, qui préside le conseil d’administration qui conseille le gouverneur Doug Ducey.

Le membre du conseil d’administration, Louis Quinonez, a déclaré qu’il ne pensait pas que la peine de Hooper était excessive compte tenu de la nature des meurtres. “Je trouve que les convictions de M. Hooper sont légales et authentiques”, a déclaré Quinonez.

Hooper doit recevoir une injection létale à la prison d’État de Florence, en Arizona.

Les autorités ont déclaré que Redmond et Phelps avaient été tués après que Hooper et deux autres hommes se soient introduits de force dans la maison de Redmond le 31 décembre 1980. L’épouse de Redmond, Marilyn, a reçu une balle dans la tête mais a survécu et a témoigné contre Hooper.

Deux autres hommes, William Bracy et Edward McCall, ont été reconnus coupables des meurtres mais sont décédés avant que leur condamnation à mort ne puisse être exécutée.

Les autorités affirment que Robert Cruz, qui aurait eu des liens avec le crime organisé, a engagé Hooper, Bracy et McCall pour tuer Pat Redmond, copropriétaire d’une imprimerie. Ils ont déclaré que Cruz voulait reprendre l’entreprise et était mécontent que Redmond ait rejeté ses offres de conclure plusieurs contrats d’impression avec des hôtels de Las Vegas, selon les archives judiciaires. En 1995, Cruz a été acquitté des accusations de meurtre dans les deux cas.

Les avocats de Hooper disent que la description des assaillants par Marilyn Redmon a changé plusieurs fois avant qu’elle n’identifie Hooper, qui prétendait ne pas être en Arizona à l’époque. Ils allèguent également que les informateurs criminels qui ont aidé à impliquer Hooper ont été influencés par les incitations de la police.

Les avocats de la défense ont également évoqué leurs efforts pour faire effectuer des tests d’empreintes digitales et d’ADN sur les preuves des deux meurtres. Les avocats disent qu’aucune preuve physique ne lie Hooper aux meurtres et que les tests pourraient conduire à l’identification des responsables. Ses condamnations sont intervenues à une époque où les systèmes informatisés d’empreintes digitales et les tests ADN n’étaient pas disponibles dans les affaires pénales.

Il y a près de deux semaines, un juge a rejeté la demande de Hooper pour de tels tests, affirmant que les preuves impliquant Hooper étaient accablantes. Hooper fait appel de cette décision.

Nicole List, l’une des avocates de Hooper, a déclaré que l’affaire contre son client était faible. “Cette affaire n’était rien sans une identification non fiable de Marilyn Redmond et de quatre informateurs rémunérés”, a déclaré List.

Geoffrey Loftus, professeur émérite au département de psychologie de l’Université de Washington, a témoigné devant le conseil au nom de Hooper. Il a dit que les personnes qui sont témoins de crimes dangereux sont plus concentrées sur leur sécurité et ont souvent des récits flous des détails des crimes.

“Je crois que dans cette affaire, le témoin principal, Mme Redmond, n’avait pas une très bonne mémoire des auteurs”, a déclaré Loftus.

La procureure Kirsten Valenzuela a déclaré que les tribunaux avaient déjà rejeté les arguments avancés par les avocats de Hooper et jugé crédible le témoignage de Marilyn Redmond. “Cet homme n’est pas innocent”, a déclaré Valenzuela.

Dans une lettre, les enfants de Pat Redmond ont exhorté le conseil à rejeter la demande de clémence de Hooper, affirmant que leur père, leur belle-mère Marilyn Redmond et sa mère avaient été ligotés et abattus d’une balle dans la tête. Ils ont également souligné que la gorge de Pat Redmond avait été tranchée.

Ses enfants ont déploré que Hooper aurait une mort plus facile que ceux qu’il a attaqués.

Hooper a choisi de ne pas participer à son audience, bien que ses avocats aient demandé la clémence devant le conseil.

Hooper serait le troisième prisonnier mis à mort cette année après que l’Arizona ait repris les exécutions en mai. La reprise fait suite à une interruption de près de huit ans attribuée à la fois à la difficulté d’obtenir des drogues injectables létales et aux critiques selon lesquelles une exécution en 2014 a été bâclée.

Il y a 111 prisonniers dans le couloir de la mort de l’Arizona et 22 ont épuisé leurs appels, selon le bureau du procureur général de l’Arizona.

Jacques Billeaud, The Associated Press