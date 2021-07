La demande de Britney Spears de retirer son père de la tutelle refusée

Une semaine après que Britney Spears s’est prononcée devant le tribunal et a condamné sa tutelle, gérée par son père James « Jamie » Spears, un juge a rejeté la demande de la chanteuse de le retirer de son poste de conservateur – pour l’instant.

Selon des documents judiciaires déposés mercredi par la Cour supérieure de Los Angeles, obtenus par USA TODAY, un juge a rejeté la demande de l’avocat de Britney Spears, Samuel Ingham III, de révoquer son père en tant que seul conservateur. Cependant, les dossiers judiciaires de mercredi étaient principalement destinés à la juge Brenda J. Penny pour approuver Bessemer Trust en tant que co-conservateur de Britney Spears.

« La demande du conservateur de suspendre James P. Spears immédiatement après la nomination de Bessemer Trust Company of California en tant que seul conservateur de la succession est rejetée sans préjudice », indiquent les documents judiciaires.

Le père de Britney Spears et le Bessemer Trust contrôlent sa succession, tandis que la restauratrice professionnelle Jodi Montgomery contrôle sa personne.

En novembre, la juge Penny a refusé de se prononcer sur les efforts juridiques de Britney Spears pour reprendre le contrôle de sa vie et mettre fin à sa tutelle de 13 ans contrôlée par son père.

À l’époque, le juge avait déclaré que la chanteuse ne disposait pas de la documentation adéquate pour se libérer de la tutelle, citant « des preuves supplémentaires par déclaration supplémentaire ou des documents supplémentaires » étaient nécessaires.

Dans une paire de documents déposés mardi soir, Jamie Spears a demandé au tribunal d’enquêter sur ses déclarations la semaine dernière sur le contrôle par le tribunal de son traitement médical et de sa vie personnelle, que la chanteuse a qualifiées d' »abusives ».

« Je n’ai pas l’impression de pouvoir vivre une vie bien remplie. … Je veux que cette tutelle se termine sans avoir à être évaluée », a-t-elle ajouté.

Jamie Spears a souligné, selon les documents, qu’il n’avait aucun pouvoir sur les affaires personnelles de sa fille depuis près de deux ans.

Son dossier indique que le tribunal doit enquêter sur « de graves allégations concernant le travail forcé, les traitements et thérapies médicaux forcés, les soins médicaux inappropriés et les limitations des droits personnels ».

La pop star s’est adressée au tribunal le 23 juin pour la première fois connue en plus de deux ans.

« Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit », a déclaré Britney Spears lors de sa comparution à distance par téléphone devant le tribunal de Los Angeles. « J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux. C’est un mensonge. J’ai pensé que peut-être si je le disais assez, je deviendrais peut-être heureux parce que j’ai été dans le déni. J’ai été en état de choc. Je suis traumatisé… Je suis tellement en colère que c’en est fou. Et je suis déprimé.

Ensuite, la juge Brenda Penny a remercié la chanteuse pour ses remarques, qu’elle a qualifiées de « courageuses », mais n’a fait aucun autre commentaire.

