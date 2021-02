Si vous possédez le même iPhone depuis plus de deux ans, il est probable que vous ayez remplacé le câble de chargement au moins une fois. Les câbles de charge d’Apple ne sont pas exactement connus pour leur durabilité et il semble que la société veuille maintenant résoudre ce problème. Selon le dernier dépôt de brevet de la société (repéré pour la première fois via AppleInsider), le géant de la technologie basé à Cupertino travaille sur un «câble à rigidité variable». Notamment, Apple ne mentionne spécifiquement les « câbles Lightning » nulle part dans le dépôt de brevet, il pourrait donc s’agir d’une conception plus large pour son portefeuille qui comprend l’iPhone, les écouteurs et écouteurs sans fil, l’iPad, l’Apple Watch, etc.

Le dépôt de brevet d’Apple explique que «la flexion du câble près du point de terminaison peut entraîner une tension indésirable sur les connexions des fils», indiquant que cela conduit à l’effilochage du fil près des points d’extrémité. La société décrit également différentes idées pour un câble qui ne s’effilochera pas aussi facilement. Par exemple, Apple parle de «manchon anti-traction» – le capuchon rigide présent aux extrémités de nombreux câbles pour augmenter la flexibilité sans affecter la durabilité. La société utiliserait probablement un matériau «rigide» similaire sans rendre le fil trop épais pour améliorer la durabilité et la portabilité.

Voici comment Apple le décrit dans le brevet: «Un câble peut comprendre une âme de câble entourée d’un manchon externe d’épaisseur uniforme et ayant en outre une première section longitudinale ayant une première rigidité (par exemple, correspondant à un câble flexible), une seconde longueur section présentant une deuxième rigidité (par exemple, correspondant à un câble rigide), et une troisième section longitudinale entre les première et deuxième sections longitudinales, où la deuxième rigidité est supérieure à la première rigidité et où la rigidité de la troisième section longitudinale varie entre les première rigidité et deuxième rigidité. La deuxième section longitudinale peut fournir une décharge de traction pour le câble. «

Les images de brevet indiquent également qu’Apple utilisera également le même matériau de câble pour ses chargeurs MagSafe. Les lecteurs doivent noter que le dépôt de brevet n’indique pas toujours l’arrivée de la technologie. Apple expérimente peut-être l’option «manchon anti-traction» pour ses câbles de charge.