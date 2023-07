La demande de biocarburants déclenche le boom canadien. Mais les subventions américaines tireront-elles les investissements vers le sud ?

L’industrie canadienne des biocarburants connaît une augmentation importante des investissements stimulée par la demande mondiale croissante de biocarburants et, en particulier, la mise en œuvre du nouveau Règlement sur les carburants propres du pays.

Au cours des dernières années, une grande partie de l’investissement dans le secteur canadien des biocarburants a ciblé la production d’énergies renouvelables diesel un carburant à base de biomasse qui est chimiquement équivalent au diesel pétrolier et qui peut soit être mélangé avec lui, soit être utilisé comme carburant de remplacement.

À mesure que cette industrie se développe, le secteur canadien de la transformation du canola grandit également. Le canola est une matière première populaire à faible teneur en carbone pour le diesel renouvelable qui peut être cultivé en grandes quantités, souvent à proximité des raffineries où il est traité.

Mais les périodes de prospérité pourraient prendre fin aussi rapidement qu’elles ont commencé grâce à un nouveau crédit d’impôt prévu par la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Un vide de fabrication qui suce déjà investissement dans les technologies propres vers le sud pourrait faire de la production canadienne de biocarburants sa prochaine victime.

« Si [the credit] va de l’avant comme proposé, c’est une clé à molette [in the Canadian industry]», a déclaré Ian Thomson, président d’Advanced Biofuels Canada, un groupe de pression.

Investissement croissant

Cette année seulement, la construction de la première raffinerie de diesel renouvelable au Canada s’est achevée à Prince George, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan Énergie d’alliance a annoncé son intention d’aller de l’avant avec une installation de diesel renouvelable à la périphérie de Lloydminster et Imperial Oil a engagé 720 millions de dollars pour construire un projet de diesel renouvelable près d’Edmonton.

Les investissements ont été motivés en partie par les politiques provinciales, comme les normes de carburant à faible teneur en carbone de la Colombie-Britannique, et par le Règlement sur les carburants propres du Canada. La réglementation fédérale est entrée en vigueur ce mois-ci et oblige les fournisseurs de combustibles fossiles liquides à réduire progressivement les émissions de carbone des carburants qu’ils produisent et vendent au fil du temps.

Les entreprises peuvent choisir elles-mêmes la manière dont elles atteignent ces objectifs, par exemple en construisant une installation de captage et de stockage du carbone (CSC) dans l’une de leurs raffineries ou en proposant la recharge des véhicules électriques. L’une des principales façons dont les fournisseurs de carburants de transport envisagent d’y parvenir est d’incorporer des biocarburants à leur produit.

« C’est un sujet primordial en ce moment », a déclaré David Schick, vice-président de l’Ouest canadien et des affaires réglementaires de l’Association canadienne des carburants, qui représente les entreprises qui traitent le pétrole brut et mettent des produits sur le marché.

« Nos membres qui fournissent la majeure partie du carburant de transport au Canada, jusqu’à environ 95 %, trouvent des moyens d’avoir plus de biocarburants dans le mélange de carburant afin de respecter les obligations de conformité. »

L’intérêt pour le diesel renouvelable augmente également au sud de la frontière, en raison des États-Unis Norme sur les carburants renouvelables et les politiques au niveau de l’État Californie, Washington et Oregon.

Usines de broyage de canola en chantier

Toute cette demande est une bonne nouvelle pour les producteurs canadiens de canola. Alors que le diesel renouvelable peut également être fabriqué avec du soja, des graisses animales, de l’huile de cuisson usée et même des algues, l’industrie du canola a été un supporter enthousiaste du secteur des carburants renouvelables comme marché pour le canola.

Depuis 2021, il y a eu cinq annonces majeures de trituration du canola dans les Prairies. Ensemble, ils devraient augmenter la capacité de trituration du canola du pays de sept millions de tonnes métriques, soit environ 60 % de plus que les niveaux actuels, selon le Conseil canadien du canola.

Jeff Nielsen, propriétaire de JE Nielsen Farms près d’Olds, en Alberta, affirme qu’une plus grande demande de biocarburant signifie un marché plus diversifié pour son produit. (Paula Duhatschek/CBC)

Au moins une de ces usines, dans le nord de Regina, devrait être colocalisée avec une installation de diesel renouvelable.

Jeff Nielsen, qui cultive du canola, du blé et de l’orge près d’Olds, en Alberta, dit que c’est une bonne nouvelle pour son entreprise.

Il voit le Règlement sur les carburants propres comme un pas dans la bonne direction : un moyen de réduire les émissions de carbone du diesel qu’il utilise dans l’agriculture tout en utilisant potentiellement le canola qu’il cultive à la ferme.

Si le canola peut également être transformé et raffiné au Canada, tant mieux, dit-il.

« Plus nous pouvons garder ici et écraser ici, plus nous créons d’emplois ici », a déclaré Nielsen. « C’est donc une excellente proposition à valeur ajoutée. »

L’IRA sera « coup double »

La menace qui se profile à l’horizon est un nouveau crédit d’impôt américain qui pourrait tirer les investissements vers le sud.

À partir de 2025, le crédit pour la production de carburant propre, qui fait partie du IRA offrira une incitation fiscale significative aux producteurs américains de carburants de transport propres, même ceux destinés à l’exportation.

Dans le même temps, les États-Unis supprimeront progressivement un crédit d’impôt pour les mélangeurs auquel les producteurs canadiens pouvaient auparavant accéder, a déclaré Thomson.

« C’est un coup double », a déclaré Thomson. « Non seulement les Canadiens perdent l’accès au marché américain parce qu’ils ne peuvent pas être compétitifs, mais les producteurs canadiens sont très susceptibles de ne pas être en mesure de rivaliser dans notre propre arrière-cour parce que, essentiellement, des produits américains subventionnés entreront sur notre marché et feront concurrence aux producteurs canadiens. .”

Déjà, Parkland Corporation, basée à Calgary, a abandonné ses projets de construction d’un complexe autonome de diesel renouvelable dans sa raffinerie de Burnaby, en Colombie-Britannique, et a imputé la décision, en partie, à l’IRA et à la façon dont il « avantages producteurs américains .«

L’industrie espère que le prochain budget fédéral du Canada ou, idéalement, l’énoncé économique de l’automne comprendra des incitatifs pour maintenir la production de biocarburants au nord de la frontière.

Une installation de diesel renouvelable à la raffinerie de Strathcona de l’Impériale près d’Edmonton devrait produire 20 000 barils par jour de diesel renouvelable une fois terminée. (John Ulan/La Presse canadienne)

Schick, de l’Association canadienne des carburants, a déclaré que de nombreuses sociétés pétrolières pourraient facilement construire des projets au Canada ou aux États-Unis, mais choisiraient l’option la plus logique sur le plan économique.

« Ce qui est en jeu, c’est que si nous ne produisons pas ces produits au Canada, nous envoyons nos matières premières aux États-Unis et rachetons ces produits », a-t-il déclaré.

« Cela réduit la fiabilité de l’approvisionnement, augmente potentiellement le coût, et c’est vraiment une occasion perdue pour le Canada de profiter de tous ces avantages naturels que nous avons pour produire ces carburants dans le pays que le monde veut. »

Exporter ‘piège’

Les producteurs et les transformateurs continueront de produire du canola et de l’huile de canola, qu’ils soient utilisés au pays ou exportés au sud de la frontière.

Mais cette industrie espère aussi maintenir autant que possible la production de biocarburants au Canada. Le marché intérieur est plus sûr, moins sujet à l’instabilité qui découle de la vente sur le marché d’exportation et il est préférable pour l’ensemble de l’économie que l’ensemble du cycle de production se déroule au Canada.

« Nous ne devrions pas tomber dans ce piège, si je peux l’appeler ainsi, en ce qui concerne simplement l’expédition de produits bruts hors de notre pays et le retour de produits finis », a déclaré Chris Vervaet, directeur général de l’Association canadienne des transformateurs d’oléagineux.

« Qu’est-ce que cela dit à propos de ‘coupeurs de bois et porteurs d’eau ?’ C’est en quelque sorte l’histoire du Canada, et il y a de nombreuses raisons différentes pour lesquelles c’est encore le cas aujourd’hui, mais encore une fois, voici une occasion devant nous de changer ce récit.