La demande de bière sans alcool et de vin en hausse au Canada

Avec la saison des Fêtes qui bat son plein et le « janvier sec » qui approche, les Canadiens qui ne boivent pas d’alcool ou qui veulent réduire leur consommation trouveront peut-être plus d’options sur les menus et les tablettes des magasins.

Les géants de la bière lancent des bières sans alcool, les producteurs spécialisés créent des alternatives innovantes aux spiritueux et les acteurs de l’industrie affirment qu’il devient socialement plus acceptable d’être “sobre curieux” – un terme utilisé pour décrire les personnes qui trempent leurs orteils dans le non-alcoolisé des eaux.

« Il y a dix ans, vous alliez à une fête avec une bière sans alcool et les gens vous demandaient si vous étiez enceinte ou malade », a déclaré Nicolas Gagnon-Oosterwaal, président et cofondateur de la brasserie montréalaise Sober Carpenter. .

“Mais maintenant… c’est complètement l’inverse.”

Gagnon-Oosterwaal a déclaré que, tout comme la perception du public, l’industrie des boissons non alcoolisées a parcouru un long chemin, mais il reste encore de la croissance à venir.

Global Market Insights estime qu’à l’échelle mondiale, le marché de la bière sans alcool valait plus de 22 milliards de dollars américains en 2022 et vaudra presque le double dans une décennie.

“Ce qui s’est passé pour la bière artisanale au cours des cinq, 10 dernières années, je pense, se produira dans les cinq, 10 prochaines années pour les (boissons) non alcoolisées”, a déclaré Gagnon-Oosterwaal.

La bière sans alcool existe depuis l’époque médiévale et a été promue pendant la prohibition. Et n’oubliez pas le Shirley Temple, un cocktail sans alcool inventé il y a près de cent ans. Mais les entreprises ont longtemps lutté pour fabriquer une bière sans alcool qui soit plus que buvable.

La brasserie allemande Clausthaler appelle cela le “Saint Graal de la bière sans alcool”, et ils ont fait quelque chose de différent pour essayer d’y parvenir : au lieu d’éliminer l’alcool de la bière, ils ont trouvé un moyen d’arrêter la fermentation avant que l’alcool ne se développe.

Plus de quatre décennies après que Clausthaler a lancé son produit en 1979, le Saint Graal sans alcool n’a pas seulement été trouvé, il est partout.

Il existe des bières acides sans alcool, des stouts et des IPA. Il y a des cidres, et il y a des vins rouges, blancs et rosés. Il existe également des spiritueux sans alcool, qui imitent le goût du rhum, du gin ou encore de l’absinthe. (De nombreux produits non alcoolisés contiennent en fait une infime quantité d’alcool – 0,5 % ou moins, ou à peu près la même chose que le kombucha, tandis que d’autres en contiennent 0 %.)

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut boire moins ou pas du tout. Pour les personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool, la sobriété est souvent le choix le plus sain. Certaines religions interdisent la consommation d’alcool.

L’alcool a également des effets négatifs sur la santé. Certaines personnes ont une intolérance ou une allergie à l’alcool et de nombreuses drogues courantes interagissent mal avec l’alcool.

Et, ces dernières années, de plus en plus de gens participent au “Dry January”, où ils renoncent à l’alcool le premier mois de l’année.

Joel Gregoire, directeur associé de la nourriture et des boissons à la société d’études de marché Mintel, a déclaré que les jeunes générations semblent être le moteur de la croissance des boissons non alcoolisées, notant que de nombreux consommateurs qui achètent ces boissons n’évitent pas complètement l’alcool, mais en réduisent.

Dans une enquête menée en 2021 par Statistique Canada, environ un Canadien sur cinq a déclaré avoir bu moins qu’avant la pandémie, et parmi les 15 à 29 ans, un tiers avait diminué sa consommation.

Il y a un côté social à l’alcool qui le rend difficile à remplacer pour beaucoup, a déclaré Gregoire. C’est pourquoi de nombreux consommateurs sont attirés par des versions sans alcool de choses comme la bière ou le vin, au lieu de simplement commander un Pepsi.

“Pour ceux qui choisissent simplement de ne pas boire pour une raison quelconque … cela leur permet toujours de vivre peut-être une expérience plus agréable ou plus agréable.”

La Régie des alcools de l’Ontario a commencé à stocker des boissons non alcoolisées en 2018 et propose aujourd’hui 16 produits différents, dont de la bière, du vin, un spiritueux et une boisson mélangée. Il lancera cinq autres vins et deux autres bières l’année prochaine, et affirme que les ventes de ces produits ont augmenté de 20 % au cours de la dernière année.

Les ventes ont également augmenté de façon exponentielle pour Sober Carpenter depuis son lancement en 2019.

“Lorsque nous avons commencé à en parler aux détaillants il y a quatre ans, les gens disaient” pourquoi ai-je besoin de cela? “, A déclaré Gagnon-Oosterwaal.

Alors qu’il regardait le mouvement de la bière artisanale se développer au fil des ans, Gagnon-Oosterwaal a remarqué que la bière sans alcool ne recevait pas le même traitement, ce qui l’a incité à créer Sober Carpenter.

Maintenant, en utilisant le style de brassage à fermentation arrêtée, les canettes Sober Carpenter sont vendues dans des magasins à travers le Canada et le monde.

Bière Canada estime que les volumes de ventes de bières non alcoolisées augmentent beaucoup plus rapidement que la plupart des catégories d’alcools, de 22 à 25 %. Labatt Breweries of Canada, qui abrite des marques comme Budweiser, Corona et Mill Street, a déclaré que non seulement les volumes de ventes augmentaient, mais que les revenus augmentaient également à mesure que de plus en plus de marques haut de gamme et artisanales arrivaient sur le marché.

La bière est de loin la plus grande catégorie de boissons non alcoolisées, suivie du vin loin derrière.

Les spiritueux, quant à eux, sont une catégorie beaucoup plus récente et plus petite, a déclaré Bob Huitema, qui a lancé Sobrii en 2019.

Huitema, qui a obtenu un accord sur “Dragon’s Den” l’année dernière, a commencé à développer sa gamme de spiritueux sans alcool en 2017 parce qu’il aimait les cocktails, mais détestait la gueule de bois.

Il a déclaré que d’autres marchés, comme le Royaume-Uni, sont plus avancés que le Canada en ce qui concerne les spiritueux sans alcool, ce qui peut parfois rendre l’entreprise frustrante, mais cela signifie également qu’il existe des opportunités inexploitées.

La plupart des Canadiens qui ont essayé les produits Sobrii lors d’une récente exposition ne savaient même pas que les spiritueux sans alcool existaient, a déclaré Huitema.

Les boissons non alcoolisées coûtent souvent aussi cher que leurs homologues alcoolisées, car elles sont tout aussi compliquées à fabriquer.

“Je dirais même que vous devrez peut-être mieux maîtriser la saveur, car la personne qui la boit ne sera pas bourdonnée”, a déclaré Gregoire.

Les débuts de la bière sans alcool ont laissé la stigmatisation du goût médiocre, mais la technologie a changé cela, a déclaré Brian Kuhn de Labatt, vice-président de Beyond Beer, dans un e-mail.

Bière Canada a déclaré que les brasseurs font des investissements importants, avec de nouvelles méthodes de production aidant à rendre possible une plus grande variété de bières sans alcool qui ne sacrifient pas le goût.

Et tout comme Clausthaler dans les années 1970, les entreprises sont toujours à la recherche de nouvelles façons de fabriquer ces boissons.

Chez Sober Carpenter, la brasserie a trouvé un moyen de fabriquer du cidre sans alcool et a commencé à fabriquer de plus petits lots de bières spéciales en édition limitée aux côtés de leurs offres habituelles.

Gagnon-Oosterwaal ne voit pas les boissons non alcoolisées comme une mode passagère. Comme les substituts de viande, il pense que l’industrie des boissons non alcoolisées continuera de croître et de s’améliorer.

“Je pense que la tendance à prendre des décisions plus saines, à couper l’alcool, est (là) pour rester.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 décembre 2022.