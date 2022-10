La demande d’appartements a chuté pendant la saison de location la plus occupée, selon un rapport de RealPage

Le troisième trimestre de chaque année est historiquement le plus occupé pour les locations d’appartements, mais la demande a chuté cette année, selon RealPage.

C’est la première fois que la plate-forme technologique de location enregistre une baisse au troisième trimestre en 30 ans de suivi de la métrique. La demande a chuté de plus de 82 000 unités à l’échelle nationale, selon le rapport.

Cela est intervenu après qu’un nombre record de nouveaux locataires ont rempli des appartements au cours des deux premières années de la pandémie de Covid. Maintenant, la formation des ménages semble avoir stagné, avec plus de locataires qui déménagent que d’emménageurs.

Le taux d’inoccupation des appartements a bondi de 1 point de pourcentage à 4,1 %, toujours très bas en raison de cette précédente poussée de la demande.

“Les chiffres de crédit-bail légers associés à la faiblesse des ventes de maisons indiquent une faible confiance des consommateurs”, a déclaré Jay Parsons, responsable de l’économie et des principaux industriels chez RealPage. “L’inflation et l’incertitude économique ont un effet glaçant sur les décisions majeures en matière de logement. Lorsque les gens sont incertains, la nature humaine est de passer en mode “attendre et voir”.

Sous l’effet du ralentissement de la demande, les loyers demandés, qui avaient déjà progressé à un rythme moins soutenu en ce début d’année par rapport à l’année dernière, ont baissé en septembre pour la première fois depuis décembre 2020, en baisse de 0,2 %.

Les loyers plus élevés en général peuvent détourner certains locataires potentiels, mais le ralentissement semble concerner tous les prix.

Et les locataires actuels semblent être dans une assez bonne situation financière dans l’ensemble. Les revenus des ménages parmi les nouveaux signataires de bail ont augmenté de 13 %, d’une année sur l’autre, jusqu’en août, et les recouvrements de loyers se sont également améliorés, à 95,4 %, contre 94,9 % l’année précédente.

“Si les emplois et les salaires continuent de se maintenir comme ils l’ont fait et que l’inflation ralentit dans une certaine mesure, nous devrions voir la demande locative refoulée se débloquer avant la saison de location du printemps 2023”, a déclaré Parsons.

Il y a toujours un drapeau rouge pour les investisseurs dans les actions d’appartements : la construction d’appartements est maintenant à son plus haut niveau depuis 40 ans. Les FPI d’appartements étaient déjà martelées par des taux d’intérêt plus élevés, et une offre plus importante face à la baisse de la demande n’est pas un bon mélange.

Les achèvements d’environ 917 000 nouvelles unités sont en passe de culminer au second semestre de l’année prochaine – la majorité aux niveaux de loyer les plus élevés.

“Le pic de croissance des loyers est clairement dans le rétroviseur”, a déclaré Carl Whitaker, directeur principal de la recherche et de l’analyse chez RealPage. “C’est vrai d’un océan à l’autre. Et avec l’offre d’appartements qui devrait commencer à augmenter, il est peu probable que nous voyions les loyers réaccélérer même si la demande revient.”