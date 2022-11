La demande d’appareils pliables Samsung Galaxy a plus que doublé parmi les entreprises clientes

Samsung a réussi à vendre ses smartphones aux entreprises clientes. Par exemple, les 740 000 Galaxy XCover Pros vendus à Walmart ont remplacé les scanners portables et les talkies-walkies dans l’atelier. Mais maintenant, une nouvelle catégorie gagne en popularité parmi les utilisateurs professionnels : les téléphones pliables.

La société a révélé qu’entre janvier et octobre de cette année, elle a vendu 105% de plus de pliables aux entreprises clientes qu’à la même période en 2021. Samsung ne propose pas de ventilation des ventes de Z Fold4 et Z Flip4, cependant, nous avoir le sentiment que c’est le Galaxy Z Fold4 qui est le grand gagnant.

Tout dépend du grand écran interne – les professionnels doivent consulter des données provenant de plusieurs sources et jongler avec plusieurs applications à la fois. Et beaucoup de ces applications ont un support natif pour le facteur de forme Z Fold4.

Par exemple, Bloomberg Professional est une application utilisée par les professionnels de l’investissement tels que les traders, les analystes et les gestionnaires de portefeuille. Ils peuvent rapidement passer du chat sur Instant Bloomberg sur l’écran de couverture à la visualisation d’actualités, d’histoires et de données de marché en temps réel sur le grand écran interne.

DocuSign est également très populaire dans l’industrie – 24 des 25 meilleures sociétés financières du Fortune 500 l’utilisent. L’application prend en charge Android 12L, qui est optimisé pour les écrans plus grands et le multitâche. Les professionnels peuvent faire glisser et déposer un document du client de messagerie dans DocuSign, signer avec le S Pen et le faire glisser vers le courrier électronique. Il existe même une expérience de type PC disponible en mode DeX.

Samsung s’est associé à IBM iX, un partenaire de conception d’expérience au sein d’IBM Consulting. L’équipe a travaillé avec une institution financière de premier plan pour perfectionner l’expérience mobile et permettre aux utilisateurs de l’application de visualiser et d’interagir avec les données en mode DeX ou à l’aide du S Pen.

Les smartphones pliables gagnent également en popularité auprès des utilisateurs réguliers. Selon Samsung, les expéditions mondiales de pliables atteindront un total de 16 millions cette année (en hausse de 73% par rapport à 2021) et les prévisions pour l’année prochaine sont de 26 millions.

La source