La demande d’allègement des prêts étudiants du Département de l’éducation est en phase d’essai bêta

Non. Le Département de l’éducation indique que les candidatures soumises pendant la période de test seront traitées. Il n’est pas nécessaire de postuler une deuxième fois plus tard.

Faire une demande maintenant signifie que lorsque les remboursements des prêts étudiants redémarreront en janvier, après l’expiration de la pause de l’ère pandémique sur les factures, vous n’aurez pas à effectuer de paiements si votre dette est entièrement effacée ou des paiements plus importants que nécessaire s’il vous reste un plus petit solde.

Le ministère de l’Éducation indique également qu’après qu’un emprunteur a demandé le pardon, il obtiendra le soulagement dans les six semaines .

En plus de votre nom complet et de votre date de naissance, vous devrez également fournir votre numéro de sécurité sociale.

Vous n’avez pas besoin de votre numéro d’identification d’aide fédérale aux étudiants pour demander une remise, et une preuve de revenu ne sera pas requise à moins que le ministère de l’Éducation ne fasse suivre une demande supplémentaire.

Le ministère vérifiera qu’un certain nombre d’emprunteurs ont dit la vérité sur leur admissibilité en tant que mesure de prévention de la fraude, bien que plus de 90 % des emprunteurs fédéraux de prêts étudiants tombent en dessous des plafonds de revenu pour l’allégement : 125 000 $ pour les particuliers et 250 000 $ pour les familles.