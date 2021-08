La demande d’« opérations cardiaques autofinancées a grimpé en flèche » après que les listes d’attente du NHS frappées par Covid obligent 5 millions à attendre un traitement

LA demande d’opérations cardiaques autofinancées a grimpé en flèche en raison des listes d’attente du NHS touchées par Covid, selon les rapports.

En raison de la pandémie, 5,3 millions de Britanniques attendent depuis deux ans des traitements salvateurs du NHS.

Les patients choisissent de passer au privé en raison des temps d’attente liés à la pandémie Crédit : Getty – Contributeur

Le NHS fait face à un énorme arriéré en raison de la pandémie

Maintenant, les responsables de la santé sont de plus en plus alarmés par l’arriéré colossal.

Et des organisations caritatives ont déclaré qu’un nombre croissant de patients sont contraints de passer au privé « en dernier recours », rapporte le Daily Mail.

HCA – le plus grand groupe hospitalier privé de Grande-Bretagne – a déclaré au journal qu’il avait constaté une augmentation des « soins de plus haute acuité » depuis le début de la pandémie.

Parmi ces traitements figurent les pontages cardiaques, qui peuvent coûter entre 17 000 £ et 20 000 £.

Et le fournisseur privé Spire Healthcare a signalé que depuis mars 2020, le nombre de demandes d’auto-paiement a grimpé de 29%.

Pendant ce temps, Nuffield Health et les hôpitaux BMI ont admis que la demande des patients payant eux-mêmes était «en hausse».

« VOUS RETOURNER À PROFITER DE LA VIE »

Selon des rapports, des sources de soins de santé ont affirmé que les patients sont de plus en plus disposés à payer pour les soins contre le cancer.

L’experte en données Liz Heath pense que les retards du NHS sont l’une des principales raisons pour lesquelles tant de patients font le changement.

Elle a déclaré: «Les gens prennent leurs propres décisions concernant leur qualité de vie et leur certitude de traitement. L’incertitude est difficile.

«Il y a des gens, par exemple des personnes plus âgées qui auraient dépensé beaucoup d’argent en vacances et ne les ont pas eues, veulent reprendre le plaisir de la vie.

« Ils pensent en fait que je choisirai de dépenser cet argent. »

Il y a deux semaines, le nouveau secrétaire à la Santé a averti que les listes d’attente des hôpitaux pourraient atteindre 13 millions de patients si les blocages de Covid se poursuivent.

Sajid Javid a déclaré que l’arriéré mettra « un temps considérable à se résorber », car le nombre record actuel de 5,3 millions de personnes en attente de traitement devrait plus que doubler dans les mois à venir.

Il a déclaré que de nombreuses personnes avaient choisi de ne pas aller à l’hôpital par peur d’attraper le virus, mais a également blâmé une attitude « très britannique » de ne pas vouloir exercer trop de pression sur le NHS.

M. Javid craint maintenant que le nombre de patients en attente de traitement ne puisse plus que doubler après avoir reçu des données de modélisation « choquantes ».

Il a déclaré: « Ce qui m’a le plus choqué, c’est quand on m’a dit que la liste d’attente allait s’aggraver avant de s’améliorer.

« Il est passé de 3,5 millions à 5,3 millions aujourd’hui, et j’ai dit aux responsables : qu’est-ce que vous voulez dire ? [by] bien pire », pensant que cela passe peut-être de 5,3 à six millions, sept millions.

« Ils ont dit non, ça va augmenter par millions… ça pourrait aller jusqu’à 13 millions.

« En entendant ce chiffre de 13 millions, cela a totalement concentré mon esprit, et ce sera l’une de mes principales priorités à gérer parce que nous ne pouvons pas l’avoir. »