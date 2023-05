La demande croissante de micropuces pour l’IA fait grimper les actions de Nvidia de 28 % – à une valorisation de 1 000 000 $

Le fabricant de micropuces Nvidia Corp. était sur le point de rejoindre une liste exclusive d’entreprises d’une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars jeudi, alors que la société a déclaré que la demande fébrile pour la technologie de l’IA provoquait une demande en plein essor pour ses produits.

Les actions du concepteur de puces – qui ont déjà doublé de valeur cette année – ont bondi de 28% supplémentaires à Wall Street dans les échanges de précommercialisation jeudi après que la société a déclaré qu’elle constatait une demande sans précédent dans presque toutes les facettes de son activité.

Les actions de la société valaient 305 $ chacune mercredi, assez pour valoriser la société à plus de 750 millions de dollars US. À un moment donné jeudi matin, ils ont dépassé les 400 $, assez pour valoriser l’entreprise à plus de 1 000 milliards de dollars américains.

Avant jeudi, seules quatre entreprises américaines faisaient partie de ce club exclusif : Apple, Microsoft, Alphabet parent de Google et Amazon. Meta et Tesla avaient déjà réussi l’exploit, mais les deux sociétés ont chuté de façon spectaculaire depuis l’année dernière.

Si l’entreprise parvient à conserver un gain de marché d’au moins 210 millions de dollars jusqu’à la fin de la journée, cela marquerait la plus forte augmentation de valeur d’une journée pour une entreprise américaine.

Demande en plein essor

La société prévoit que son chiffre d’affaires trimestriel pour le deuxième trimestre de cette année s’élèvera à plus de 11 milliards de dollars. C’est plus de 50% de plus que ce que Wall Street prévoyait.

Le PDG Jensen Huang a déclaré que la demande de puces est forte dans ses activités existantes, mais émerge également dans de nouvelles entreprises liées à l’IA.

« Un billion de dollars d’infrastructures de centres de données mondiales installées passeront d’un usage général à une informatique accélérée alors que les entreprises s’efforcent d’appliquer l’IA générative à chaque produit, service et processus commercial », a déclaré Huang.

« Nous augmentons considérablement notre offre pour répondre à la demande croissante », a-t-il déclaré.

« Un changeur de jeu »

Les analystes ont utilisé des superlatifs haletants pour décrire les perspectives étonnantes de l’entreprise.

« Depuis plus de 15 ans que nous faisons ce travail, nous n’avons jamais vu un guide comme celui que Nvidia vient de mettre en place avec les perspectives du deuxième trimestre qui étaient de l’avis de tous cosmologiques et qui ont anéanti les attentes », a déclaré Stacy Rasgon de Bernstein. .

Dan Ives, analyste technologique chez Wedbush, a qualifié les prévisions de la société de « changeur de jeu ».

« Hier soir, Nvidia a donné des conseils robustes à couper le souffle qui seront entendus dans le monde entier et montrent la demande historique d’IA qui se produit actuellement dans le paysage des entreprises et des consommateurs. Pour tout investisseur appelant cela une bulle d’IA, nous les dirigerions vers ce trimestre Nvidia et . .. parle de la 4e révolution industrielle maintenant à nos portes. »