La demande chinoise de pétrole et de cuivre est « en plein essor », selon Goldman Sachs

La demande chinoise pour de nombreuses matières premières majeures a augmenté à des « rythmes robustes », a déclaré Goldman Sachs dans une note récente.

La banque d’investissement a observé que la demande chinoise de cuivre a augmenté de 8 % sur un an, tandis que l’appétit pour le minerai de fer et le pétrole ont augmenté respectivement de 7 % et 6 %, dépassant ainsi les attentes de Goldman pour l’ensemble de l’année.

« Cette vigueur de la demande est largement liée à la combinaison d’une forte croissance de l’économie verte, du réseau et des achèvements immobiliers », observe le rapport Goldman.

Alors que le secteur immobilier chinois, en difficulté, a encore du mal à se redresser, la banque d’investissement a noté que l’économie verte chinoise a fait preuve d’une « force significative » jusqu’à présent cette année, ce qui a entraîné une forte hausse de la demande de métaux liés à la transition verte, comme le cuivre.

Les économistes de Goldman attribuent en grande partie la ruée vers le cuivre vert de la Chine à ses installations solaires terrestres, qui, en 2023, ont jusqu’à présent « atteint le niveau de toutes les installations des années précédentes ».