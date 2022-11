la demande belge de Kevin De Bruyne réalisée contre le Maroc ; L’Allemagne saisit la bouée de sauvetage de la Coupe du monde – succès et échecs | Nouvelles du football

La Belgique en difficulté sur et en dehors du terrain

Image:

Youssef En-Nesyri est pris au visage par le bras tiré de Kevin De Bruyne





Quand même Kevin De Bruyne a un jour de congé, vous savez que quelque chose ne va pas. Dans le contexte de la Coupe du monde en Belgique, cela ne devrait peut-être pas être une surprise.

Les bruits sortant du camp, du maestro de Man City en particulier, ont fait froncer les sourcils pour toutes les mauvaises raisons. Sa frustration ouverte face à la longue passe de Jan Vertonghen contre le Canada. Puis un aveu que lui et ses coéquipiers étaient “trop ​​​​vieux” pour gagner le tournoi.

Dans un contexte de discorde croissante, la Belgique doit désormais battre la Croatie lors de son dernier match de groupe pour être sûre de se qualifier pour les huitièmes de finale, quatre ans après que la Golden Generation a défilé devant le Brésil et à la troisième place pour sa meilleure Coupe du monde en Russie. .

Qu’ils aient dû le faire après avoir perdu face à une équipe marocaine ne célébrant qu’une troisième victoire dans leur histoire de la Coupe du monde, soit la moitié de ce que la Belgique a réussi en 2018 seulement, est encore pire.

Le langage corporel de la Belgique semblait préoccupant dès la première minute contre les outsiders africains. Ils contrôlaient la possession, mais ne cherchaient jamais à savoir quoi en faire. Tout cela aurait semblé très familier à quiconque a vécu les années de sous-performance de l’Angleterre.

Le Maroc a connu des moments de qualité, des éclairs brillants grâce à Sofiane Boufal en particulier, mais il n’y avait qu’une seule raison pour laquelle ils avaient gagné le match : ils le voulaient plus.

Les joueurs belges se tiraient dessus bien avant le match d’ouverture du Maroc, finalement crédité à Romaine Saiss, et le camp malheureux qu’ils présentent est tout aussi important pour Martinez que leur défaite la plus embarrassante en Coupe du monde en près de 30 ans.

Vertonghen a donné un petit aperçu de la situation au sein de l’équipe des Red Devils, déclarant aux journalistes : “Beaucoup de choses me passent par la tête maintenant, des choses que je ne devrais pas dire en dehors du vestiaire.”

Cela ne l’a pas empêché de répliquer sarcastiquement à De Bruyne et de se demander si le mauvais jeu offensif de la Belgique était dû au fait que ses coéquipiers étaient “trop ​​​​vieux”. Quand les choses commencent à se répandre en public, vous savez qu’il y a des problèmes qui se préparent.

À un moment donné, ce vestiaire belge doit mettre fin aux luttes intestines et se concentrer sur la création d’un front uni avant la Croatie jeudi. Mais d’après les preuves actuelles, vous ne parieriez pas là-dessus.

Ron Walker

Est-ce la carte maîtresse de Fullkrug Germany ?

Image:

Niclas Fullkrug célèbre après avoir égalisé pour l’Allemagne





Il a immédiatement couru dans les bras tendus du manager Hansi Flick. Il s’est avéré, à la 83e minute contre l’Espagne, que l’Allemagne avait bel et bien un numéro 9 naturel et qu’il s’appelait Niclas Fullkrug. Le sens de l’occasion était énorme. C’est le but qui a permis aux rêves de tournoi des quadruples champions du monde de rester vivants.

Le joueur de 29 ans s’est rendu à Doha en tant que meilleur buteur allemand de la Bundesliga, avec 10 buts en 14 matchs pour le promu Werder Brême, mais il n’en est qu’à quatre semaines et deux sélections dans sa carrière internationale senior. Cela a pris du temps, mais l’attaquant, qui a établi des comparaisons avec le tristement célèbre Mario Gomez, s’est finalement annoncé – marquant le premier but de l’Allemagne en Coupe du monde en tant que remplaçant depuis Mario Gotze lors de la finale de 2014.

Kai Havertz a joué en tête contre le Japon. Thomas Muller s’est vu confier le rôle contre les Espagnols. Mais ni l’un ni l’autre n’ont eu l’impact de Fullkrug au Qatar. Unai Simon tomba à genoux alors que Fullkrug tirait haut dans le filet espagnol, presque en admiration devant une frappe qui était tout simplement imparable.

Une mention spéciale doit être réservée à Jamal Musiala, 19 ans, pour son rôle dans le but et sa maîtrise générale du terrain, mais le reste des applaudissements peut être attribué à Fullkrug. Il est venu à la rescousse de l’Allemagne en cas de besoin.

La Mannschaft n’a pas réussi à remporter ses deux premiers matches de phase de groupes lors d’une finale de Coupe du monde pour la première fois de son histoire, mais grâce à Fullkrug, elle vit pour se battre un autre jour.

Laura Chasseur

Morata montre sa valeur à Luis Enrique et à l’Espagne

Image:

Le remplaçant Alvaro Morata célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe





C’est deux sur deux pour Alvaro Morata lors de sa première Coupe du monde, mais sa frappe contre l’Allemagne était un meilleur indicateur de son utilité pour Luis Enrique lors de ce tournoi, par rapport à son but qui a ajouté de la brillance à la victoire écrasante contre le Costa Rica.

Dans une bataille tactique fascinante, l’Allemagne s’en sortait bien pour fermer les voies de dépassement aux meneurs de jeu Pedri et – en particulier – Gavi et l’Espagne s’étaient heurtés à une équipe adverse capable de contrecarrer leur jeu offensif. Dani Olmo avait forcé Manuel Neuer à une parade précoce sur la barre, mais l’équipe de Hansi Flick se taillait les meilleures ouvertures malgré moins de possession.

Marco Asensio était largement inefficace au milieu et l’Espagne avait besoin d’un point focal ; le seul attaquant reconnu dans leur équipe. Avancez Morata.

C’est un joueur qui peut ravir et frustrer à la fois – sa performance contre l’Italie en demi-finale de l’Euro l’a résumé lorsqu’il a marqué l’égalisation en prolongation mais n’a jamais semblé confiant avec son coup de pied dans la fusillade.

Mais parlant après le match nul avec l’Allemagne, il est clair qu’il se sent à l’aise avec son rôle dans les plans de Luis Enrique. Il sait ce qu’on attend de lui.

En quittant le banc pour le deuxième match consécutif, il a produit un but qui était un merveilleux exemple de sa capacité de finition, un coup intelligent devant Neuer en mouvement. Course d’un attaquant. Seul un tacle brillant de Nico Schlotterbeck l’a empêché de capitaliser sur plus de bons mouvements, avant qu’une touche lâche ne le laisse tomber alors qu’il semblait être loin de Niklas Sule.

C’est une équipe espagnole capable de jouer un football merveilleux, mais comme toute équipe qui ambitionne de remporter des trophées majeurs, elle a besoin d’options et Morata permet à ce groupe talentueux de peaufiner son approche et de se frayer un chemin à travers les plans de l’opposition.

Pierre Smith

La reprise inspirante du Costa Rica

Image:

Keysher Fuller du Costa Rica célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe contre le Japon





“Vous devez être au plus fort lorsque vous vous sentez le plus faible.”

C’est une citation mieux adaptée – et sans aucun doute destinée – aux épreuves et aux tribulations du monde réel, mais il semble que le Costa Rica l’ait prise en compte après avoir été battu par l’Espagne jeudi.

En tant que tel, Los Ticos se sont mis en place avec la défense au premier plan de leur esprit dimanche. Avec le rythme que le Japon attaquait parfois, c’était presque comme s’ils étaient résignés à leur sort et sauver la face pour le reste de leur séjour dans le tournoi serait plus important.

Mais même après leur victoire sur l’Allemagne, les Japonais n’ont jamais pu générer la fluidité nécessaire et, à mesure que la seconde mi-temps avançait, il semblait qu’une erreur réglerait le match – en faveur de l’une ou l’autre équipe. C’est exactement ce qui s’est passé. Hidemasa Morita a fait un hachage de son dégagement, le Costa Rica a bondi et les points étaient les leurs.

Un match nul aurait presque scellé leur destin, mais le moment de magie de Keysher Fuller les a non seulement maintenus dans le tournoi, mais leur a également fourni une inspiration supplémentaire pour qu’ils puissent même se qualifier pour les 16 derniers. Qui aurait deviné que ce serait le cas plus tôt cette semaine?

Le Costa Rica n’était peut-être pas à son meilleur niveau et ce n’était peut-être pas la victoire la plus convaincante – à tous les niveaux – mais la façon dont ils ont creusé profondément pour triompher face à l’adversité devrait inspirer les autres.”

Dan Long

Kovacic apparaît comme le milieu de terrain clé de la Croatie

Image:

Mateo Kovacic en action contre le Canada





Après avoir passé si longtemps dans l’ombre de ses estimés collègues Luka Modric et Ivan Rakitic, dimanche a peut-être été le jour où – lors de l’attribution de sa 86e sélection – Mateo Kovacic est finalement devenu le rouage clé de la salle des machines de la Croatie.

Cela ne veut pas dire que Modric n’était pas aussi excellent lors de sa victoire 4-1 contre le Canada, mais c’est Kovacic, un remplaçant inutilisé lors de sa défaite en finale de la Coupe du monde il y a quatre ans, qui s’est avéré la figure la plus influente de sa victoire.

Sa récupération de la possession du ballon et ses courses vers l’avant ont aidé la Croatie à reprendre le contrôle du match après le départ rapide du Canada, le renversant et lançant véritablement sa campagne de Coupe du monde.

À 37 ans, c’est probablement le dernier tournoi de Modric, tandis que Rakitic a pris sa retraite du jeu international en 2020. À 28 ans, Kovacic sera au cœur des plans de la Croatie pour de nombreuses années à venir.

Siméon Gholam

Le Canada peut se réjouir du parcours historique de la Coupe du monde

Image:

Le Canadien Alphonso Davies célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe





La première Coupe du monde du Canada depuis 36 ans s’est terminée prématurément dimanche, mais les performances de l’équipe de John Herdman au Qatar donneront l’espoir qu’ils n’auront pas à attendre plus d’un quart de siècle pour la prochaine.

Ils ont été battus de très peu par la Belgique lors de leur match d’ouverture du Groupe F plus tôt dans la semaine et cela leur a donné un départ confiant contre la Croatie, ce qui leur a permis de prendre une avance de choc avec seulement deux minutes au compteur.

C’était leur tout premier but lors d’une finale de Coupe du monde et il n’était pas surprenant que le starboy Alphonso Davies soit le joueur qui l’ait marqué.

La Croatie – finaliste en 2018, bien sûr – avait l’air nerveuse au début, mais a grandi au fil des minutes et, à la fin, s’est avérée trop forte, trop expérimentée et une trop grande barrière pour l’équipe classée 41e au monde avant un le ballon a été botté.

Herdman avait été optimiste avant la rencontre, suggérant que son équipe serait “F ‘Croatie”, ce qui a apparemment fourni du carburant aux Européens. Deux buts Andrej Kramaric a riposté après le coup de sifflet final : “En fin de compte, la Croatie a démontré qui F’d qui.”

Il y a peut-être une leçon à tirer sur le choix judicieux des batailles, dont Herdman et le Canada tireront sans aucun doute des leçons alors qu’ils cherchent à rester des joueurs sur la scène mondiale.

Dan Long