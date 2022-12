La demande accrue de médicaments pour le TDAH met à rude épreuve le système de santé américain

Les histoires sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ou TDAH, ont connu une résurgence dans l’air du temps des médias sociaux au cours des dernières années, et cela pourrait inciter davantage de personnes à rechercher un diagnostic pour la maladie.

“Beaucoup de mes patients tenaient leur téléphone devant la caméra et disaient:” Voici cette vidéo que j’ai vue sur TikTok et c’est pourquoi j’ai le TDAH “”, a déclaré le Dr Sasha Hamdani. Elle est psychiatre et spécialiste du TDAH qui est également créatrice de contenu sur la maladie avec plus de 800 000 abonnés sur TikTok.

Hamdani estime qu’environ 50 % des patients qui se renseignent sur la maladie donnent en fait un diagnostic de HDHD.

Les diagnostics et les prescriptions de TDAH ont augmenté dans tous les groupes d’âge depuis avant l’époque des médias sociaux. Le nombre de diagnostics de TDAH en 2010 était presque cinq fois ce qu’ils étaient en 1999. Et entre 2007 et 2016, le nombre de les diagnostics de TDAH chez les adultes ont plus que doublé.

“Il est certain que les effets de la pandémie ont été clairs en termes d’augmentation du stress, mais l’avènement de la télésanté a également permis un meilleur accès à davantage de personnes et amené davantage de personnes à suivre un traitement”, a déclaré le Dr Lenard Adler, directeur du programme TDAH pour adultes. à la NYU Grossman School of Medicine. “Je ne pense pas que nous ayons une réponse claire, mais le nombre de prescriptions de médicaments pour le TDAH a certainement augmenté au cours des dernières années.”

Le contenu des médias sociaux peut être une source problématique d’information sur les soins de santé. Une analyse médiatique des vidéos TikTok populaires a révélé que environ la moitié des vidéos échantillonnées contenaient des informations trompeuses ou potentiellement erronées.

“Je pense qu’une sensibilisation accrue est toujours ce que j’appellerais une épée à double tranchant”, a déclaré le Dr Anthony Yeung, psychiatre à l’hôpital St. Paul de Vancouver, en Colombie-Britannique, et l’un des auteurs de l’étude. “Je pense que nous sommes définitivement passés à un domaine de discussion sur la santé mentale qui est vraiment positif. Il y a beaucoup moins de stigmatisation.”

“L’autre côté de cette épée à double tranchant, cependant, est que parfois, si nous parlons de symptômes ou de diagnostics de santé mentale, nous courons alors le risque d’interpréter peut-être à nouveau des choses qui sont dans le spectre de la normale comme étant pathologiques”, a déclaré Yeung. a dit.

Cet afflux de personnes cherchant un traitement en même temps peut créer un problème d’offre et de demande.

“Ce que je vois dans ma pratique, c’est que nous avons une liste d’attente de six mois pour entrer. Et nous sommes incroyablement occupés”, a déclaré Adler. “Une partie de cela vient de la pandémie, mais je pense qu’il y a un besoin général de services à ce stade.”

Certaines personnes peuvent commencer à s’auto-diagnostiquer si elles ne peuvent pas accéder au traitement, ce qui peut avoir un coût.

“L’un des défis de l’autodiagnostic est qu’il peut provoquer une anxiété accrue chez les individus”, a déclaré Yeung. “Lorsque les gens parlent de symptômes en ligne, parfois ces symptômes ne sont pas nécessairement représentatifs d’une certaine maladie ou d’un trouble, mais on peut en parler de telle manière que quiconque regarde cette vidéo peut en fait la voir comme telle et penser qu’ils ont cela. diagnostic.”

Ce goulot d’étranglement ne s’applique pas seulement aux visites chez le médecin. Les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé en octobre qu’il y avait une pénurie du nom de marque et de la forme générique d’Adderall aux États-Unis

“D’un point de vue logistique, cela a été un cauchemar pour les patients et les prestataires”, a déclaré Hamdani. “[Stimulant medications] sont si fortement contrôlés, vous ne pouvez pas simplement le transférer [to a different pharmacy]. Vous devez annuler un script. Il faut alors aller chercher une autre pharmacie qui en a. À ce moment-là, il se peut qu’il ne soit pas rempli parce que d’autres personnes l’ont rempli là-bas. C’est beaucoup de déplacement logistique et de travail sur ce front. Et c’est extrêmement frustrant pour le patient.”

