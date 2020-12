Une vidéo virale mettant en vedette la célèbre chef Nigella Lawson a récemment pris d’assaut Internet en prononçant le mot « micro-ondes » comme « meecrow-wah-vay », laissant Internet en deux.

Le clip était de sa dernière série BBC Cook, Eat, Repeat. Nigella faisait la démonstration de la recette pour faire du colcannon au beurre noisette. Le plat est préparé avec du chou et des pommes de terre bouillis et écrasés ensemble et, alors qu’elle prononçait le mot « micro-ondes » comme « meecrow / wah-vay », l’incident a provoqué une émeute rieuse et les gens ont commencé à partager des mèmes, laissant les internautes amusés.

Regardez la vidéo hilarante ici:

Nous sommes éternellement reconnaissants à Nigella Lawson de nous avoir fait savoir que nous avons tous mal prononcé les micro-ondes au cours des 50 dernières années (environ). pic.twitter.com/tfXODGQRDp – les mains d’amiante de Nigella Lawson (@floellaumbagabe) 8 décembre 2020

« Éternellement reconnaissant à Nigella Lawson de nous avoir fait savoir que nous avons tous mal prononcé les micro-ondes depuis 50 ans (environ) », a écrit un utilisateur en plaisantant.

« Nigella Lawson disant » Micro-ondes « comme ça a déjà fait mon Noël», a écrit un autre en partageant le clip.

En réponse à un message, qui disait: «Suis-je le seul à penser que @Nigella_Lawson était sarcastique quand elle a prononcé Meecro-wavé?! Maintenant, je commence à penser qu’elle le prononce vraiment comme ça? Nigella a dit: «Eh bien, je le dis comme ça, mais pas parce que je pense que c’est comme ça que ça se prononce».

Alors que de nombreux utilisateurs se sont également demandé si elle avait prononcé le mot comme ça pendant tout ce temps, elle a commenté qu’elle plaisantait et a partagé qu’elle connaissait sa prononciation correcte, mais elle a choisi de lui donner sa propre saveur.

En réponse à un autre utilisateur, qui a écrit: «@Nigella_Lawson J’adore ça, nous prononçons délibérément mal les mots dans notre maison tout le temps. Tellement amusant », a déclaré Nigella,« Nous aussi. Exactement ça ».

« C’était si clair que vous le disiez d’une manière plaisante, toutes les familles n’ont-elles pas des mots qu’elles prononcent mal délibérément pour une raison quelconque?! », A déclaré l’un d’eux.

« Ma famille dit kah-niff pour couteau pour célébrer à quel point l’orthographe d’un mot est étrange. Et des ciseaux pour des ciseaux. En fait, à la fin de la quarantaine, il se peut que je ne parle plus anglais, bien que toutes les familles aient fait ça? », A partagé un autre.

Beaucoup ont pris la défense du chef et ont maintenu sa blague.

« Je dis Kah-bajj avec un accent français au lieu de chou – cela faisait rire les enfants et le manger quand ils étaient petits J », a partagé un autre utilisateur alors que de nombreux utilisateurs partageaient leurs propres versions de l’histoire.

Internet était également inondé de mèmes et de blagues.