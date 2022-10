La délégation russe défie les menaces de boycott pour assister au rassemblement olympique

Des responsables russes sont en Corée du Sud pour une assemblée de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO)

Une délégation russe est arrivée pour une assemblée de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) en Corée du Sud, déterminée à jouer pleinement son rôle malgré les menaces de boycott de certains pays occidentaux.

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, dirige le groupe de son pays qui participera à l’Assemblée générale de l’ACNO qui se tiendra à Séoul du 18 au 21 octobre.

Le ROC a partagé mardi des images des premières procédures sur sa chaîne Telegram, écrivant: « La délégation du Comité olympique russe participe en personne aux travaux de la XXVIe Assemblée générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) à Séoul.

“Le président du ROC, Stanislav Pozdnyakov, participe actuellement à la réunion du comité exécutif de l’ACNO.”

Les responsables du ROC et du Comité national olympique de la République du Bélarus (NOCRB) n’ont pas été directement sanctionnés par le Comité international olympique (CIO), bien que l’instance dirigeante mondiale ait recommandé l’interdiction de tous les athlètes des deux pays en raison du conflit. en Ukraine.

La présence russe et biélorusse à Séoul a déclenché une réaction de colère de certains milieux, la Lettonie menaçant de boycotter directement tandis qu’un certain nombre d’homologues occidentaux ont exprimé leur mécontentement, selon Inside the Games.

Cependant, le président du ROC, Pozdnyakov, a souligné plus tôt ce mois-ci que son organisation était restée en contact régulier avec le CIO, même face aux sanctions controversées imposées aux athlètes russes dans de nombreux sports.

“L’interaction avec le CIO n’a pas cessé d’un jour depuis le 24 février. Nous participons pleinement au mouvement olympique, ce qui ne peut pas encore être dit de nos athlètes”, a-t-il ajouté. Pozdnyakov a déclaré la semaine dernière.

Le président du CIO, Thomas Bach, a indiqué aux médias italiens en septembre que son organisation pourrait revenir sur sa recommandation d’interdire les athlètes russes et biélorusses, mais seulement s’ils étaient disposés à le faire. “se distancer” des actions de leurs gouvernements.

Pozdnyakov a ensuite critiqué ces remarques comme permettant à la politique de saper davantage le sport, mais a déclaré qu’il soulèverait la question du retour des athlètes russes à l’assemblée de l’ACNO – en particulier en ce qui concerne les Jeux olympiques de Paris 2024.

“Nous voyons que nos voix, d’une manière ou d’une autre, commencent à se faire entendre”, l’ancien champion olympique d’escrime a précédemment déclaré à propos de sa présence en Corée du Sud.

Plus de 200 Comités Nationaux Olympiques (CNO) devraient participer à l’Assemblée générale de l’ACNO cette semaine, la plupart des délégations étant présentes en personne.