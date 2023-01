La délégation du Nouveau-Mexique demande des modifications aux règles d’aide aux incendies de forêt

SANTA FE, NM (AP) – La délégation du Congrès du Nouveau-Mexique a déclaré que le gouvernement américain devrait apporter des modifications aux règles proposées pour le traitement des réclamations pour dommages résultant d’un incendie de forêt historique déclenché par des gestionnaires forestiers.

La délégation a envoyé une lettre à la FEMA jeudi alors que l’agence fédérale se prépare à conclure les commentaires publics sur les règles. La délégation a noté que contrairement à une partie plus aisée du Nouveau-Mexique qui a été dévastée par un incendie de forêt provoqué par le gouvernement en 2000, cette partie du nord du Nouveau-Mexique est plus rurale, a des taux de pauvreté plus élevés et un pourcentage élevé d’hispanophones.

La délégation a également déclaré que de nombreux habitants sont encore sous le choc des conséquences émotionnelles, financières et physiques de l’incendie de l’Hermit’s Peak-Calf Canyon et que les inondations après l’incendie ont été une grande préoccupation pour les zones montagneuses.

“En fournissant des conseils approfondis et en ajoutant des navigateurs de réclamations au début du processus, la FEMA peut s’assurer que les demandeurs disposent des ressources nécessaires pour les aider à évaluer rapidement et avec précision les dommages et les réparations nécessaires pour aller de l’avant et recevoir l’indemnisation autorisée par le Congrès”, a écrit la délégation.

Le Congrès a approuvé jusqu’à présent près de 4 milliards de dollars pour les victimes de l’incendie de 2022, et les responsables de l’État ont reconnu que le processus de rétablissement sera long et difficile.

Le bureau du procureur général du Nouveau-Mexique a également demandé des modifications aux règles proposées. Le procureur général de l’époque, Hector Balderas, dont le mandat s’est terminé en décembre, avait fait part de ses inquiétudes concernant les limitations des dommages-intérêts, l’absence d’un processus d’appel clair et la direction de l’équipe qui supervisera le processus de réclamation.

Dans leur lettre, les sens. américains Ben Ray Luján et Martin Heinrich et les représentants Teresa Leger Fernández, Melanie Stansbury et Gabe Vasquez ont souligné le langage qui plafonne l’indemnisation pour le remplacement des arbres détruits et d’autres aménagements paysagers à 25% de la valeur avant le feu. Ils ont dit que cela ne tient pas compte du degré de dommage ou de l’effort requis pour réparer le dommage.

“Il est important que des ressources adéquates soient consacrées à la restauration de l’environnement et des moyens de subsistance des personnes touchées”, indique leur lettre.

Le plafond de 25% oblige également la FEMA à inspecter la propriété et à prouver si un arbre a été utilisé pour l’aménagement paysager, les affaires ou la subsistance et à calculer la valeur totale de la propriété sur des terres où cela pourrait autrement ne pas être nécessaire.

Les législateurs disent que cela contredit l’intention de la loi de secours de fournir un “processus simple et accéléré”.

Une dernière réunion publique est prévue lundi à Angel Fire. La période de commentaires en ligne se terminera le 13 janvier.

De nombreux faux pas du US Forest Service ont entraîné l’éruption de feux dirigés au printemps dernier dans ce qui est devenu le plus grand incendie de forêt de l’histoire enregistrée du Nouveau-Mexique. L’incendie a forcé l’évacuation de milliers d’habitants des villages de la chaîne de montagnes Sangre de Cristo alors qu’il brûlait sur plus de 530 miles carrés (1 373 kilomètres carrés) des contreforts des montagnes Rocheuses.

L’incendie a forcé le Service forestier à revoir ses politiques de lutte contre les incendies avant de reprendre ses activités l’automne dernier, et les experts ont déclaré que les conséquences environnementales s’étendraient sur plusieurs générations.

Lors d’un forum public organisé par la FEMA sur son processus de réclamation proposé en novembre, le Santa Fe New Mexican a signalé que de nombreuses personnes touchées par l’incendie et les inondations avaient demandé aux responsables de laisser une certaine marge de manœuvre sur les points mêmes soulignés par la délégation du Congrès.

Les résidents et les élus ont également demandé à la FEMA d’embaucher autant de néo-mexicains que possible pour doter en personnel les bureaux des réclamations à Santa Fe, Las Vegas et Mora. La FEMA a organisé des salons de l’emploi pour pourvoir les postes, un troisième étant prévu mardi à Mora.

