La délégation du Congrès du Minnesota exige un audit complet des opérations régionales du service postal américain

La délégation du Congrès du Minnesota a demandé jeudi un audit complet des opérations du service postal américain dans le district Minnesota-Dakota du Nord, se joignant aux sénateurs de l’État pour exiger des réponses aux allégations de « mauvaise livraison continue » et de « mauvais traitement des travailleurs ».

“L’USPS est une ressource essentielle pour nos électeurs, dont beaucoup sont frustrés par le mauvais service de livraison”, a écrit la représentante Angie Craig (Démocrate du Minnesota) dans une lettre envoyée à l’inspecteur général du service postal américain, Tammy Hull. La lettre a été signée par l’ensemble de la délégation de la Chambre des représentants de l’État.

« Au cours de la dernière année et demie, nous avons entendu des milliers d’électeurs déçus de leur service postal. Certains sont sans service de courrier depuis des jours, tandis que d’autres signalent des pertes constantes de courrier ou une livraison extrêmement lente pour le courrier de première classe. Nous avons même reçu des informations selon lesquelles des succursales locales auraient coupé leurs lignes téléphoniques », poursuit la lettre.

Craig a également déclaré que les allégations de mauvais traitement des travailleurs dans certaines installations du service postal étaient « tout aussi troublantes ». Elle a noté que le district postal a connu une pénurie de personnel et a cité la direction du service postal en disant que le district manquait de 81 employés par rapport à l’objectif saisonnier au 4 décembre.

“Ces problèmes durent depuis longtemps et nous pensons qu’une surveillance accrue est nécessaire de toute urgence”, ont écrit les législateurs dans la lettre.

Craig a également reconnu les audits en cours de certains centres de distribution et installations du service postal, ce que la délégation de la Chambre apprécie, selon elle. Elle a toutefois noté que « nous savons que les problèmes dans ces installations ne sont pas isolés et font partie d’un réseau postal encore plus vaste nécessitant une surveillance supplémentaire et des recommandations d’amélioration ».

« Les Minnesotans et les Dakotans du Nord doivent savoir que leurs médicaments sur ordonnance, les expéditions des petites entreprises et les chèques de loyer seront livrés à temps. Au cours de la dernière année et demie, beaucoup ne l’ont pas été. Et en raison d’un manque de soutien inquiétant de la part de l’USPS, des électeurs frustrés se sont tournés vers nos bureaux pour obtenir de l’aide pour recevoir leurs livraisons.

La lettre intervient après que les sénateurs du Minnesota Amy Klobuchar (D) et Tina Smith (D) ont envoyé une lettre similaire à la fin de l’année dernière exigeant un audit complet.