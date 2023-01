La délégation de la State’s House est officiellement réduite à 17 – Shaw Local

Cette semaine a marqué le début du 118e Congrès américain et avec lui un bouleversement notable dans l’Illinois.

Il n’y a rien d’étonnant à ce que la formation d’une délégation du Congrès prenne plusieurs mois, mais cela vaut la peine de faire le point au début d’une nouvelle décennie avec seulement 17 districts et quatre nouveaux membres.

Il y a un siècle, l’Illinois atteignait son apogée de 27 sièges à la Chambre. Ce nombre est tombé à 26 en 1943, 25 en 1953, 24 en 1963, 22 en 1983, 20 en 1993 et ​​19 en 2003. Nous avons eu 18 sièges à la Chambre au cours de la dernière décennie pour un total de 90 mandats de deux ans. Il a fallu 28 personnes pour remplir ces mandats. La moitié n’a vu aucun chiffre d’affaires. Bobby Rush, Robin Kelly, Mike Quigley, Danny Davis, Jan Schakowsky, Bill Foster, Rodney Davis, Adam Kinzinger et Cheri Bustos avaient leurs quartiers en lock-out.

Ni Rush, Kinzinger ni Bustos n’ont cherché à être réélus. Davis et Marie Newman ont perdu les primaires. En comptant le premier mandat de Kinzinger à partir de 2011 et celui de Rush en 1983, cela fait 64 ans d’expérience au Congrès. Kelly et Foster ont également commencé en 2013, bien en deçà du mandat des titulaires fidèles. Le premier mandat de Quigley remonte à 2009. Schakowsky est arrivé à bord en 1999. Davis a commencé en 1995.

Dans l’ordre du district, l’âge des 17 représentants de l’Illinois : Jonathan Jackson, 56 ans ; Kelly, 66 ans ; Délia Ramirez, 39 ans; Chuy Garcia, 66 ans; Quigley, 64 ans; Sean Casten, 51 ans; Davis, 81 ans ; Raja Krishnamoorthi, 49 ans; Schakowsky, 78 ans; Brad Schneider, 61 ans; Foster, 67 ans ; Mike Bost, 62 ans; Nikki Budzinski, 45 ans; Lauren Underwood, 36 ans; Marie Miller, 63 ans ; Darin LaHood; 54 ; et Eric Sorensen, 46 ans.

Garcia est à nouveau candidat à la mairie de Chicago. Il ne sera pas choquant de voir le sénateur Dick Durbin, qui a eu 78 ans avant Thanksgiving, choisir de ne pas solliciter un autre mandat en 2026, ce qui constituerait une ouverture logique pour l’un des plus jeunes démocrates de la Chambre pour rechercher une plate-forme plus élevée. (Durbin lui-même était membre de la Chambre du 3 janvier 1983 au 3 janvier 1997.) Nous aurons également des courses au poste de gouverneur en 2026 et 2030 et la probable réélection de la sénatrice Tammy Duckworth en 2028.

Au-delà de cela, ajoutez 10 ans à tous les autres membres de la délégation et, malgré les résultats des élections, il y a fort à parier que nous verrons quelques nouveaux visages d’ici la fin de cette décennie du Congrès. À l’exception du scénario hautement improbable dans lequel le Congrès supprime son plafond extrêmement désuet de 435 districts de la Chambre, les tendances démographiques font qu’il est probable que l’Illinois perdra un autre siège d’ici 2033.

Les affectations aux commissions restent à déterminer, et la majorité de notre délégation est dans le parti minoritaire de la Chambre. Avec de nouveaux districts et membres, les services aux électeurs pourraient être un peu maladroits au début. Springfield est notre objectif principal ici, mais les actions de Capitol Hill influencent souvent les dépenses de Statehouse. Une nouvelle ère commence aujourd’hui.

