La délégation de la FIFA-AFC rencontre l’ISC, l’AIFF et les associations d’État

Une délégation conjointe de la FIFA-AFC a rencontré mercredi les hauts responsables de la Fédération indienne de football et des représentants de diverses unités de l’État pour discuter d’une feuille de route sur le développement du sport dans le pays.

L’objectif de la réunion était de comprendre les problèmes pratiques auxquels sont confrontés les organismes nationaux de football dans la promotion du jeu dans divers secteurs du pays.

La réunion a porté sur les stratégies pour relever les défis à venir et les instruments pour les surmonter, a déclaré l’AIFF dans un communiqué.

A son arrivée en Inde, la délégation de la FIFA-AFC s’est immédiatement mise au travail et s’est entretenue avec le directeur général de la Sports Authority of India (SAI), Sandeep Pradhan.

Après avoir eu des discussions sur l’amélioration du football de base et sur la planification de sa généralisation, la délégation a rencontré le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, et les unités de l’État.

Au cours de cette visite de trois jours, la délégation de la FIFA-AFC rencontrera également le ministre des Sports Anurag Thakur et d’autres responsables pour discuter de divers projets de développement du football indien.

La délégation sera en Inde pour deux jours supplémentaires et devrait rencontrer les clubs ISL et I-League, les partenaires commerciaux FSDL, ainsi que l’entraîneur-chef de l’équipe nationale Igor Stimac.

Après la réunion avec la délégation, le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a déclaré : « Le football indien se trouve à un moment crucial, et c’était formidable de voir que la FIFA et l’AFC s’intéressent activement à son amélioration. À l’approche de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, je suis sûre que nous pouvons tous nous rassembler et lancer le mouvement du progrès. Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré: «Notre objectif est d’améliorer le football indien à partir de zéro, et nous voulons ne ménager aucun effort dans nos efforts pour y parvenir.

“Notre objectif est de mettre en œuvre la feuille de route prévue, et c’est un énorme encouragement pour nous que la délégation de la FIFA-AFC soit venue en Inde pour une discussion à ce sujet. Leur grand soutien ne fera que nous aider à atteindre l’objectif au plus tôt.

