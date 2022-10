La délégation de Dixon Sister Cities favorise les liens avec la ville allemande – Shaw Local

DIXON – La Dixon Sister Cities Association est récemment revenue d’un voyage à Herzberg, en Allemagne, avec une délégation aidant à favoriser une relation de 23 ans entre les deux villes.

Les 22 voyageurs âgés de 2 à 83 ans défendaient les liens internationaux et découvraient une nouvelle culture tout en représentant la région de la vallée de Sauk.

«Ce fut une période passionnante pour certains membres du groupe, car c’était leur premier voyage en Allemagne; ce fut une période fascinante pour tous les membres du groupe en raison des cinq excursions régionales bien planifiées préparées pour les Américains par la ville de Herzberg », a déclaré le secrétaire des villes sœurs, David Nelson.

Les événements de la semaine comprenaient le fait d’être les invités d’une authentique fête de l’Octoberfest dans un restaurant local, ainsi que des voyages à Potsdam, Wittenberg et Torgau.

Un groupe de 22 personnes de la Dixon Sister Cities Association célèbre une fête d’Octoberfest à Herzberg, en Allemagne. (Fourni par Dixon Sister Cities)

L’association a essayé d’attirer des membres plus jeunes et offre également des bourses.

Les organisations alternent les visites tous les deux ans environ. Cela fait cinq ans que Dixon a envoyé une délégation en raison des retards dus à la pandémie de coronavirus.

Herzberg enverra probablement une délégation à Dixon en 2024, qui marquera le 25e anniversaire du partenariat entre les villes sœurs.

Le groupe a également été présenté dans le journal local, le Herzberger Rundschau.

La présidente de Sister Cities, Jodi Monk, a déclaré qu’en séjournant dans des familles d’accueil, elles avaient un aperçu de leur vie quotidienne et de leur culture.

Monk a présenté au maire de la ville, Buergermeister Karsten Eule-Pruetz, un drapeau officiel de Dixon ainsi qu’une bannière du centre-ville de Dixon avec des pétunias. Le drapeau était un cadeau au nom du maire Li Arellano Jr., et il a flotté aux côtés du drapeau Herzberg pendant huit jours pour commémorer la visite.

“Par cette action, Buergermeister Karsten Eule-Pruetz a signalé qu’il voulait que sa ville soit pleinement consciente et directement impliquée dans la visite”, a déclaré Nelson. “En effet, ils l’étaient, en accueillant tous les visiteurs de Dixon en tant qu’invités pour la nuit dans leurs maisons pendant huit nuits.”

«Le maire de Herzberg a démontré son engagement personnel à honorer le partenariat de longue date avec les Américains, en les rencontrant à plusieurs reprises, en utilisant souvent l’anglais avec eux à l’hôtel de ville, à la fête de l’Oktoberfest, au repas-partage d’adieu et dans des conversations avec des individus lors de leurs déplacements. partie du groupe pendant une journée entière au cours d’une excursion », a déclaré Nelson.

La visite s’est déroulée du 16 au 24 septembre et les membres ont raconté leurs expériences lors de la réunion annuelle du groupe la semaine dernière.

La Dixon Sister Cities Association est une organisation à but non lucratif qui promeut la création et le renforcement de partenariats entre Dixon et les communautés internationales dans le but d’accroître la coopération mondiale au niveau municipal, de promouvoir la compréhension culturelle et de stimuler la croissance et le développement économiques, le commerce et le tourisme.

Nelson a déclaré que Herzberg était la relation la plus proche avec la ville sœur du groupe. Les trois autres villes sœurs sont Dikson, Russie ; Castlebar, Irlande; et Thika, Kenya.