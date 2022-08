La DeKalb County Community Foundation crée un fonds pour la Hinckley Historical Society – Shaw Local

SYCOMORE – La DeKalb County Community Foundation a récemment annoncé la création du fonds de dotation de la Hinckley Historical Society, destiné à soutenir la Hinckley Historical Society.

Le fonds permettra à la Hinckley Historical Society de se concentrer sur la collecte et la préservation des artefacts de Hinckley et des cantons de Squaw Grove et Pierce, de soutenir la recherche et la rédaction et de payer le coût des conférenciers spéciaux et des expositions professionnelles.

Village de Hinckley Panneau de bienvenue du premier match à l’extérieur de Harlem Globetrotter. (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Fondation communautaire du comté de DeKalb)

La Hinckley Historical Society a été fondée au printemps 2007 par des personnes qui souhaitaient préserver l’histoire de leur communauté pour les générations futures. Le groupe a commencé à rassembler des objets historiques et a ouvert un musée au centre-ville de Hinckley pour abriter ses collections en 2011. L’objectif actuel de la Société historique est de restaurer et d’agrandir le musée pour presque doubler sa taille actuelle.

Les dons au fonds de dotation de la Hinckley Historical Society peuvent être envoyés directement à la Hinckley Historical Society, 145 E. Lincoln Ave., Hinckley, IL 60520. Pour toute question ou pour créer un fonds de bienfaisance à la DeKalb County Community Foundation, contactez Dan Templin au 815-748-5383 ou dan@dekalbccf.org.