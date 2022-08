La DeKalb County Community Foundation attribue des bourses Pritchard – Shaw Local

SYCAMORE – La Fondation communautaire du comté de DeKalb a récemment décerné les bourses Donald et Patricia Pritchard à Logan Bend, Samantha Moore, Natalie Pasillas et Ava Splear.

Les boursiers ont été sélectionnés par voie de concours au cours de la deuxième année de cette opportunité de bourse.

Récipiendaire de la bourse Donald et Patricia Pritchard 2022 Ava Splear (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Fondation communautaire du comté de DeKalb)

Bend et Splear sont diplômés de l’Indian Creek High School en 2021 et entament tous deux leur deuxième année dans le programme ACES à l’Université de l’Illinois. Bend se spécialise dans l’agriculture et l’économie de la consommation, tandis que Splear se spécialise dans le leadership agricole, l’éducation et les communications.

Logan Bend, récipiendaire de la bourse Donald et Patricia Pritchard 2022 (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Fondation communautaire du comté de DeKalb)

Moore et Pasillas sont diplômés du secondaire 2022. Moore est diplômé de DeKalb High School et a l’intention de se spécialiser en sciences animales. Pasillas est diplômé de Sycamore High School avec l’intention de poursuivre une carrière en médecine vétérinaire.

Samantha Moore, récipiendaire de la bourse Donald et Patricia Pritchard 2022 (Photo fournie avec l’aimable autorisation de la Fondation communautaire du comté de DeKalb)

Les bourses sont possibles grâce au Fonds de bourses d’études Donald et Patricia Pritchard de la fondation. Le fonds profite à un lycéen du comté de DeKalb qui envisage de fréquenter le Collège des sciences de l’agriculture, de la consommation et de l’environnement de l’Université de l’Illinois ou un étudiant actuel diplômé d’un lycée du comté de DeKalb et inscrit au programme ACES de l’Université de l’Illinois.

La bourse porte le nom de Donald et Patricia Pritchard, qui ont consacré leur carrière à travailler dans les sciences animales et l’agriculture dans le comté de DeKalb.

Les dons à n’importe quel fonds de la fondation peuvent être effectués en ligne sur dekalbccf.org/donate ou par courrier à la DeKalb County Community Foundation, 475 DeKalb Ave., Sycamore, IL 60178. Pour toute question, contactez Becky Zantout au 815-748-5383 ou [email protected]