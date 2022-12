La DeKalb County Community Foundation annonce un nouveau fonds caritatif – Shaw Local

SYCAMORE – La DeKalb County Community Foundation a annoncé la création de son nouveau Lockard Family Fund.

Le fonds s’aligne sur les intérêts caritatifs de Jim et Kathy Lockard et de leur famille et leur offre la possibilité de participer ensemble à la philanthropie.

Jim a grandi dans le nord-est de l’Iowa et est diplômé de l’Université du Nord de l’Iowa, de la Northwestern University et de l’Iowa State University. Il a ensuite enseigné au Elmhurst College, au Buena Vista College, à l’Iowa State University et à la Northern Illinois University. Jim a pris sa retraite en février 2008.

Kathy est née dans l’Ohio et y a vécu sa première année d’université avant de déménager avec sa famille dans l’Iowa. Elle est diplômée de l’Iowa State, du Buena Vista College et de la Northern Illinois University. Au cours de sa carrière, Kathy a travaillé chez General Electric en tant que comptable des coûts et a occupé divers postes financiers chez NIU. Elle a pris sa retraite en tant qu’administratrice de subventions en 2005.

La fille des Lockard, Kate, est diplômée du Beloit College et du Pittsburgh Theological Seminary. Elle a travaillé dans la collecte de fonds à but non lucratif pendant plus de 15 ans, est rédactrice de subventions pour le Art Center of the Bluegrass et possède Plaid Elephant Books au centre-ville de Danville, Kentucky.

Les Lockard vivent à DeKalb et Sycamore depuis 1980 et sont des partisans et des bénévoles de longue date des arts.

Pour faire un don à n’importe quel fonds de la DeKalb County Community Foundation, visitez dekalbccf.org/donate ou envoyez-le par la poste à la DeKalb County Community Foundation, 475 DeKalb Ave., Sycamore.

Pour plus d’informations, appelez le 815-748-5383 ou envoyez un courriel à dan@dekalbccf.org.