La DeKalb County Community Foundation accorde une subvention à IVVC – Shaw Local

Indian Valley Vocational Center (IVVC) a reçu une subvention de 9 500 $ de la DeKalb County Community Foundation.

Un chèque a été remis à IVVC par Justin Wegener, membre du conseil d’administration de la Fondation communautaire du comté de DeKalb. La subvention pour les besoins communautaires est utilisée pour acheter des soudeurs MIG pour les étudiants inscrits au programme IVVC Welding & Fabrication.

“La Community Foundation soutient l’éducation professionnelle et technique au Indian Valley Vocational Center depuis de nombreuses années”, a déclaré le directeur de l’IVVC, Joe Barbic, dans un communiqué de presse. « Alors que l’IVVC travaille avec des employeurs locaux pour répondre à la demande de soudeurs qualifiés, il est merveilleux d’avoir un soutien financier de la Community Foundation à utiliser pour l’équipement spécifique à l’industrie. L’IVVC compte actuellement 95 étudiants de dix communautés qui se préparent à une carrière en soudage et en fabrication. Les subventions ont un impact immédiat sur les étudiants sous forme d’équipement et les préparent à des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés. »

IVVC tient à exprimer sa sincère gratitude à la Fondation communautaire du comté de DeKalb pour son soutien.