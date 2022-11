La dégradation de Costco par Wells Fargo sous-estime la valeur

Wells Fargo a déclassé Club holding Costco (COST) dans un geste rare lundi, citant des «vents contraires de brassage» à la dynamique de croissance du détaillant en gros. Nous pensons que cet appel est une erreur et considérons Costco comme un achat ici, compte tenu de la valeur qu’il continue d’offrir à sa clientèle dans un contexte de détérioration de l’économie. Les analystes de Wells Fargo ont déclaré que leur rétrogradation à l’équivalent de neutre à l’achat était basée sur des preuves croissantes d’un ralentissement de l’inflation des prix alimentaires – qui avait profité à Costco compte tenu de ses offres compétitives – ainsi que sur des comparaisons de trafic de carburant plus douces et une demande globale plus faible des consommateurs. “Costco reste un nom de haute qualité, mais nous voyons un certain nombre d’obstacles sur le chemin de ce riche stock multiple”, ont écrit les analystes dans une note. Wells Fargo a également abaissé son objectif de prix pour Costco à 490 $ par action contre 600 $ par action. Le Club a contesté le déclassement d’un détaillant aussi solidement résistant à la récession. “Il a une prime riche, mais c’est l’une des sociétés les plus fiables dans tout type de climat économique”, a déclaré lundi Jeff Marks, directeur de l’analyse de portefeuille à l’Investing Club. L’action de Costco a glissé d’environ 1 % en début de séance avant de remonter légèrement lundi après-midi pour clôturer à 488,55 $ par action. L’action a chuté de 15 % cette année, mais continue de surperformer le marché au sens large, le S&P 500 ayant baissé d’environ 21 % depuis le début de l’année. La prise de Wells Fargo par Costco a vu la demande des consommateurs augmenter l’année dernière en raison des vents arrière de Covid-19, car les consommateurs ont passé plus de temps à la maison et ont fait le plein d’articles ménagers essentiels. Mais cette année, alors que la vie est revenue à un certain niveau de normalité pour de nombreux Américains, le commerce de détail réservé aux membres de Costco pourrait voir ses ventes sous pression si la demande ralentit, a déclaré Wells Fargo. “Il semble que le trafic de COST se soit modéré récemment. Nous sommes de plus en plus préoccupés par la façon dont les stocks de produits de base réagissent au ralentissement de la dynamique du chiffre d’affaires, et COST pourrait être plus exposé à ce problème compte tenu de son multiple relativement élevé”, ont écrit les analystes. Wells Fargo a également cité l’assouplissement attendu des marges sur le carburant chez le détaillant, qui vend de l’essence, et les vents contraires potentiels sur les devises. Mais le point de vue de Wells Fargo sur Costco ne fait pas l’unanimité à Wall Street. Les analystes de Stifel ont déclaré la semaine dernière qu’ils continuaient de considérer Costco comme un “détaillant de premier ordre” et un “titre de base pour les investisseurs à grande capitalisation”. Cette note de recherche fait suite à la publication par Costco des données sur les ventes d’octobre, qui ont montré une hausse de 6,7 %, mais qui ont dépassé la croissance des ventes de 8,6 % en septembre. Malgré le ralentissement d’un mois à l’autre, les analystes de Stifel ont constaté que le taux de croissance annuel composé (TCAC) sur 2 ans de Costco pour les ventes des magasins comparables en octobre s’était accéléré pour le quatrième mois consécutif. L’avis du club Nous pensons que l’analyse de Wells Fargo sur Costco sous-estime la pleine valeur de son modèle commercial et ne change pas notre point de vue selon lequel Costco est un leader du marché dans le secteur de la vente au détail. Il est important de comprendre comment Costco gère ses activités, car c’est là qu’il génère une proposition de valeur inégalée pour ses clients. Costco se concentre sur l’augmentation du nombre de membres dans ses entrepôts mondiaux, d’où il tire la majeure partie de ses revenus. Le détaillant en gros a été en mesure de maintenir des taux de renouvellement d’adhésion élevés, car il peut répercuter les remises des fournisseurs sur les membres qu’il reçoit grâce au volume élevé d’aliments qu’il achète. De plus, nous voyons la possibilité d’un dividende spécial, distribué pour la dernière fois en novembre 2020, comme un catalyseur qui pourrait stimuler le titre. Ce dividende a été versé aux investisseurs quatre fois au cours des huit dernières années. De plus, la direction pourrait augmenter les frais d’adhésion en 2023, soutenant davantage la croissance du chiffre d’affaires. Bien que les actions de Costco soient évaluées à une prime, nous pensons que cela est justifié compte tenu de la croissance régulière des bénéfices de l’entreprise. Comme nous l'avons déjà dit, Costco est le meilleur détaillant à posséder dans une économie difficile, et nous pensons qu'il peut continuer à surpasser ses concurrents alors que les consommateurs recherchent des offres économiques. Les clients transportent leurs articles après avoir fait leurs achats chez Costco à Washington DC, le 5 mai 2021. Ting Shen | Agence de presse Xinhua | Getty Images