La déforestation rapproche la forêt amazonienne d’un point de non-retour

Peu importe où vous vivez sur cette planète, vous avez besoin de la forêt amazonienne.

L’Amazonie, la plus grande forêt tropicale de la planète, stocke plus de 120 milliards de tonnes de carbone qui, s’il était libéré dans l’atmosphère, pourrait accélérer le changement climatique. Elle abrite également un nombre ahurissant d’espèces végétales et animales, dont beaucoup ont servi de base à des médicaments destinés à lutter contre des maladies comme le cancer et l’hypertension.

C’est ce qui rend cette situation si alarmante : la forêt amazonienne est en train de mourir. Des décennies de déforestation, d’incendies de forêt et de hausse des températures poussent la forêt vers un seuil critique de destruction au-delà duquel de grandes parties de la forêt tropicale vont se dessécher et se transformer en savane, libérant ainsi d’énormes quantités de carbone.

Les scientifiques mettent en garde contre un tel point de bascule depuis plus d’une décennie, mais de nouvelles recherches ajoutent des preuves convaincantes à ce scénario apocalyptique. Le plus alarmant est que l’étude, publiée la semaine dernière dans la revue Avancées scientifiquestrouve des signaux dans des données réelles indiquant qu’un point de bascule pourrait être proche, en raison d’une baisse des précipitations, si les niveaux élevés de déforestation se poursuivent.

« Le système actuel approche d’une transition critique », a déclaré à Vox l’auteur principal de l’étude, Nils Bochow, chercheur à l’Université arctique de Norvège, ajoutant qu’il trouvait les résultats « un peu choquants ».

Cette transition désastreuse pourrait encore être évitée, a déclaré Bochow, et elle est en grande partie sous notre contrôle. Mais le temps est compté.

Pourquoi l’Amazonie approche d’un point de bascule

En climatologie, le terme « point de basculement » fait généralement référence à un seuil de perte dans un système naturel au-delà duquel une boucle de rétroaction se déclenche. Ce système « bascule » alors dans un état totalement différent. Souvent, ce processus est à la fois provoqué et alimenté par le réchauffement (ou d’autres impacts climatiques).

Un exemple courant de point de basculement est la fonte de l’énorme calotte glaciaire du Groenland. À mesure que les températures mondiales augmentent, la surface de la calotte glaciaire fond, révélant une glace plus sombre en dessous. À son tour, la glace plus foncée absorbe plus de chaleur et fond plus rapidement. La fonte abaisse également la hauteur de la calotte glaciaire, de sorte qu’elle se trouve davantage à une altitude plus basse, où il fait plus chaud et fond plus rapidement. Le point de basculement est le seuil au-delà duquel une fonte accélérée est inévitable, entraînant une élévation extraordinaire du niveau de la mer.

Un point de basculement en Amazonie est un peu plus compliqué, en partie parce que ce système est vivant et que sa santé est déterminée par un grand nombre de variables environnementales. Lorsque les scientifiques parlent d’un point de basculement dans cet écosystème, ils font référence au seuil au-delà duquel certaines parties de la forêt vont commencer à se transformer en un environnement totalement différent, qui ne ressemble en rien à la forêt amazonienne.

Sur la calotte glaciaire, le point de basculement est alimenté par la chaleur et la fonte. En forêt, cela est lié à la pluviométrie, ou à son absence. Il est important de noter qu’une grande partie de l’eau de l’Amazonie est recyclée par les arbres, que l’on peut considérer comme des pompes à eau vivantes. Leurs racines absorbent l’eau de la pluie, des eaux souterraines et des rivières, et leurs feuilles la recrachent sous forme de vapeur à travers de minuscules pores à leur surface. Cette vapeur se condense en nuages, qui libèrent ensuite davantage de pluie.

Mais à mesure que les mineurs et les éleveurs continuent de raser la forêt, il y a de moins en moins d’arbres pour pomper l’eau dans l’air. Cela entraîne moins de précipitations, ce qui déshydrate et tue les arbres, ce qui entraîne (encore) moins de précipitations. La crainte est que ce cycle se répète jusqu’à ce que de grandes parties de la forêt se dessèchent. De plus, plus les arbres meurent, plus le carbone est émis, ce qui alimente le réchauffement et aggrave les incendies de forêt qui tuent les arbres.

Atteindre un point de bascule en Amazonie signifierait relancer ce cycle de rétroaction jusqu’à ce que de vastes étendues de forêt soient transformées en savane, un écosystème beaucoup plus sec composé d’un mélange d’herbe et d’arbres.

Une grande question désormais concerne le seuil de déforestation qui déclencherait ce processus, et dans quel délai. C’est là qu’interviennent des études comme celle-ci.

Un panneau d’avertissement « choquant »

Les humains et les incendies naturels ont déjà détruit près de 20 pour cent de la forêt amazonienne. Et il y a déjà des signes que cela pourrait le dessécher. Au cours des quatre dernières décennies, la saison sèche dans la région s’est allongée et les sécheresses sont devenues plus graves. Cela signifie-t-il que la forêt se rapproche du seuil critique décrit ci-dessus ?

Pour répondre à cette question, Bochow et son co-auteur ont construit un modèle informatique complexe montrant comment une déforestation accrue affecterait la région. Contrairement aux études précédentes, leur modèle prend en compte une interaction clé entre la forêt amazonienne et la mousson sud-américaine – un système éolien qui transporte l’humidité de l’océan Atlantique vers l’Amazonie, où elle se condense et tombe sous forme de pluie.

Il s’avère que cette interaction est essentielle à la compréhension d’un scénario de basculement, car elle a un impact sur la quantité de pluie qui tombe dans la forêt.

L’explication du pourquoi est un peu bancale, mais voici l’essentiel : lorsque la vapeur est libérée dans l’air par les feuilles de l’Amazonie, elle se condense pour former de la pluie. Ce processus de condensation produit non seulement de la pluie, mais libère également de la chaleur (pour des raisons physiques), provoquant un réchauffement de l’air au-dessus de la canopée forestière. Surtout, l’océan Atlantique voisin est plus frais et la différence de température entre l’océan et la forêt fait partie de ce qui détermine la mousson, c’est-à-dire les pluies de la saison des pluies (à cause, encore une fois, de la physique).

Mettre plus simplement : de nombreux arbres contribuent à maintenir les pluies de mousson stables. La forêt peut compter sur ces pluies pour obtenir encore plus d’eau.

La nouvelle étude tente de comprendre ce qui se passe d’un autre côté, lorsqu’il y a moins d’arbres en Amazonie. Le modèle a révélé que si la déforestation s’accélère, il y aura une diminution progressive de la quantité d’humidité dans l’atmosphère provenant de l’océan Atlantique, et donc moins de précipitations en Amazonie. Encore une fois, c’est ce qui motive la soi-disant savanisation de la forêt.

Ensuite, une fois que la déforestation atteint un certain seuil – que les auteurs ne définissent pas – les précipitations pourraient diminuer jusqu’à 50 pour cent sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, montre le modèle. Ce seuil est le point de bascule. (Des études antérieures suggèrent que le seuil pourrait se situer entre 20 et 40 pour cent de l’Amazonie déboisée.)

Même si les auteurs n’ont pas précisé le seuil exact de déforestation, ils ont néanmoins recherché des signes indiquant que le point de bascule pourrait être proche. Le modèle prédit que, à mesure que la déforestation approche du seuil critique, l’humidité du sol diminue et le début de la saison des pluies est retardé. Les chercheurs ont ensuite comparé les résultats de ces modèles aux données du monde réel et ont trouvé les mêmes signaux.

La saison sèche est plus longue. Le sol a moins d’humidité. Les chercheurs ont également identifié des signaux statistiques indiquant que le système est déstabilisant.

« C’était un peu choquant de voir que le modèle est si similaire aux résultats que nous voyons dans les données d’observation », a déclaré Bochow. « Le système actuel approche d’une transition critique. »

Cela ne veut pas dire que la forêt atteindra un point de bascule demain, dans un an ou même dans une décennie. L’Amazonie semble s’approcher du seuil plus rapidement que, par exemple, la calotte glaciaire du Groenland, mais le calendrier n’est toujours pas clair.

De plus, il existe de nombreuses inconnues, telles que la manière exacte dont le réchauffement et l’augmentation du dioxyde de carbone aggraveront – ou peut-être même amortiront – l’impact d’une diminution des précipitations. Ces variables n’ont pas été prises en compte dans l’étude. (Les arbres, comme toutes les plantes, ont besoin de dioxyde de carbone pour croître, et donc une plus grande quantité de dioxyde de carbone dans l’air contribue à les fertiliser.)

À tout le moins, l’étude amplifie un avertissement déjà fort selon lequel cette forêt emblématique est fondamentalement en danger et ses jours pourraient être limités. « Cela fournit une preuve supplémentaire que l’Amazonie perd de sa résilience », a déclaré Chris Boulton, chercheur à l’Université d’Exeter qui n’est pas affilié à la recherche.

S’il y a une bonne nouvelle ici, c’est que ce problème est créé par les humains et que nous pouvons donc également le corriger. Bochow a clairement exposé la solution : « Arrêter la déforestation maintenant est le seul moyen. »