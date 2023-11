La déforestation en Amazonie brésilienne tombe à son plus bas niveau depuis cinq ans

La déforestation dans la forêt amazonienne du Brésil est tombée à son plus bas niveau depuis cinq ans, selon l’Institut national de recherche spatiale du pays. annoncé jeudisigne que le Brésil, qui possède la plus grande part de forêt tropicale au monde, progresse dans son engagement à mettre un terme à toute déforestation d’ici la fin de la décennie.

L’institut a rapporté que 3 500 milles carrés avaient été coupés à blanc entre août 2022 et juillet 2023, soit une diminution de 22,3 % par rapport à la même période un an plus tôt. On estime que la diminution de la perte d’arbres a réduit les émissions de gaz à effet de serre du pays de 7,5 pour cent. Le Brésil est le sixième émetteur mondial, par certaines mesures.

“Derrière cela se cache une décision politique”, a déclaré jeudi Marina Silva, la ministre brésilienne de l’Environnement, lors d’une conférence de presse. “Nous changeons l’image du pays lorsque nous changeons cette réalité.”

Cette annonce constitue un signe encourageant selon lequel les politiques locales pourraient modifier la trajectoire de la perte mondiale de forêts. Le monde a perdu 10,2 millions d’acres de forêt primaire en 2022, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente, selon une enquête annuelle du World Resources Institute. Le Brésil est responsable de plus de 40 pour cent des destructions enregistrées.