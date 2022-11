La déforestation du Nigeria menace la médecine traditionnelle

En tant que praticien en phytothérapie dans le sud-ouest du Nigeria, Egunbiyi Yinusa a passé sa vie à soigner des patients, en utilisant des herbes et des plantes abondantes et faciles à trouver.

Mais lorsque le guérisseur traditionnel est parti de chez lui dans l’État d’Oyo en juillet dernier à la recherche de la racine de l’arbre violet de plus en plus rare – utilisé pour traiter les infections sexuellement transmissibles – il est revenu les mains vides cinq heures plus tard.

“Je ne l’ai pas vu depuis près de deux ans”, a déclaré Yinusa, qui a la soixantaine et a appris la pratique de son père lorsqu’il était adolescent.

D’autres plantes médicinales, comme la Cyanthula prostrée, appelée localement sawerepepe et utilisée pour traiter l’asthme, sont également beaucoup plus rares.

“Maintenant, pour les obtenir, il faut aller profondément dans les forêts”, a déclaré Yinusa, expliquant que sawerepepe était devenu beaucoup plus difficile à trouver en raison de la déforestation autour de la ville d’Oyo.

Au cours de la dernière décennie, les plantes médicinales traditionnelles du Nigeria sont devenues beaucoup plus rares, selon les praticiens et les chercheurs, avec des pertes de forêts, une surexploitation et des conditions météorologiques plus extrêmes liées au changement climatique mettant en danger des espèces vitales.

Cela représente une menace non seulement pour la carrière des herboristes traditionnels, y compris Yinusa, et pour la santé de leurs patients, mais aussi pour la tradition et la culture du pays.

La médecine traditionnelle est la principale source de soins de santé pour 80% de la population – en particulier dans les zones rurales – selon le ministère nigérian de la santé, et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la proportion est similaire dans toute l’Afrique subsaharienne.

De nombreux Nigérians n’ont pas les moyens ou sont incapables d’accéder aux services de santé modernes – qui sont souvent limités par un manque de personnel et de financement – de sorte qu’au niveau communautaire, ils dépendent fortement de la médecine traditionnelle.

Mais la raréfaction des plantes médicinales fait grimper le coût des soins de santé traditionnels pour le public, tandis que les inquiétudes grandissent quant à la qualité des solutions alternatives.

“C’est une pente glissante … l’augmentation des prix (signifie) que beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre, ce qui réduit progressivement l’accessibilité aux soins de santé”, a déclaré Adelodun Majekobaje, doctorant à la Louisiana State University, basée aux États-Unis.

“(Et) lorsqu’une plante médicinale particulière n’est pas disponible, les médecins traditionnels optent pour une alternative qu’ils n’ont pas réellement essayée pour voir si elle est efficace, rendant ainsi les médicaments à base de plantes moins efficaces”, a ajouté l’expert en sciences forestières.

La déforestation

Dans la ville d’Osogbo, dans l’État d’Osun – juste à l’est d’Oyo – un autre praticien traditionnel, Hossein Ajulo, a déclaré qu’il avait également eu du mal à trouver les bonnes plantes ces dernières années.

Il y a “de plus en plus de difficultés à obtenir des herbes. Il y en a certaines que j’ai encore du mal à obtenir dans la ville”, a déclaré l’homme de 32 ans, qui pratique la médecine traditionnelle depuis une décennie et, comme Yinusa, a appris le métier de son famille.

“Je dois voyager pour en obtenir maintenant, ou contacter des ramasseurs d’herbes à l’extérieur, et ce n’était pas le cas auparavant”, a-t-il ajouté.

Le Nigéria compte plus de 8 000 espèces de plantes aux bienfaits médicinaux potentiels, et les données de l’Union internationale pour la conservation de la nature répertorient 15 espèces de plantes dans le pays comme étant en danger critique d’extinction, 18 en danger et 146 en danger.

Selon Adeniyi Jayeola, professeur de botanique à l’Université d’Ibadan dans l’État d’Oyo, le principal facteur à l’origine de cette situation est la déforestation généralisée entraînée par le développement industriel, suivie d’autres facteurs, notamment les effets du changement climatique.

Entre 2001 et 2021, le Nigéria a perdu 2,8 millions d’acres de couvert arboré, soit une diminution de 11 % depuis 2000, selon Global Forest Watch, une plateforme de surveillance et de données.

En 2018, le gouvernement nigérian a déclaré que le pays avait perdu 96% de ses forêts d’origine en raison de la déforestation.

Mais le problème auquel sont confrontées les plantes médicinales est encore plus préoccupant que ces données ne le suggèrent, a déclaré Jayeola.

“Même les forêts qui existent encore ne peuvent plus abriter beaucoup de plantes médicinales en raison de la fragmentation de l’habitat, qui est désormais très courante sur le continent”, a-t-il déclaré, expliquant que certaines plantes ne peuvent pas prospérer dans les forêts endommagées.

Appels à la réglementation

Plusieurs praticiens de la médecine traditionnelle ont déclaré que le coût d’obtention des traitements à base de plantes avait augmenté pour eux en raison de la rareté des plantes et de l’augmentation des coûts de paiement des personnes tout au long de la chaîne de valeur – des collecteurs aux distributeurs.

“Bien que nous essayions de ne pas augmenter le coût des médicaments et des traitements parce que nous pensons que nous aidons les gens … il y a un changement très important de prix”, a déclaré Yinusa, ajoutant que la hausse avait été de 50 à 100% en moyenne sur les quatre dernières années.

Pour faire face aux pénuries, Shaba Meikudi, président de l’Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle, a déclaré que la création de nouveaux jardins botaniques pourrait garantir que “nous pouvons élever ces plantes médicinales qui sont progressivement anéanties”.

Le Nigeria compte 34 jardins botaniques – qui sont pour la plupart gérés par des universités et des organismes publics – pour protéger les espèces végétales.

Cependant, Jayeola, qui dirige également le jardin botanique de l’Université d’Ibadan – l’un des plus anciens du Nigeria – a déclaré qu’ils étaient insuffisants pour faire face à la pénurie de plantes médicinales et a appelé à l’introduction de “jardins extractifs”.

Ces jardins seraient strictement conçus à des fins commerciales et utilisés pour cultiver des plantes médicinales menacées que les praticiens traditionnels pourraient acheter, a déclaré Jayeola, ajoutant que ces jardins s’étaient révélés efficaces en Afrique du Sud.

L’universitaire a également exhorté le gouvernement nigérian à réglementer la collecte de plantes afin de protéger la biodiversité.

“Si vous allez dans les forêts, vous verrez des arbres mourir parce que certains pratiquants les ont écorcés à tort”, a déclaré Jayeola.

“À moins qu’il n’y ait des procédures qui guident ce processus, les bienfaits médicinaux de certaines plantes entraîneront leur mort.”