La déforestation en Amazonie a dévasté une zone plus grande que l’Espagne de 2000 à 2018, anéantissant huit pour cent de la plus grande forêt tropicale du monde, selon une étude publiée mardi.

L’Amazonie joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique, mais la destruction de la forêt tropicale ne s’est accélérée que ces dernières années, selon l’étude RAISG (Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information Network).

Depuis le début du millénaire, 513 000 kilomètres carrés (198 000 milles carrés) de forêt tropicale ont été perdus, selon la mise à jour Amazon Atlas de l’organisation, un consortium de groupes de toute la région.

C’est le premier atlas du RAISG depuis 2012.

Le consortium a constaté qu’après avoir atteint un sommet de 49 240 kilomètres carrés de perte de forêt en 2003 – un record pour ce siècle – la déforestation a diminué en 2010 pour atteindre 17 674 kilomètres carrés.

Cependant, les destructions ont depuis atteint des niveaux étonnants.

« L’Amazonie est beaucoup plus menacée qu’il y a huit ans », a déclaré RAISG dans un communiqué.

«La déforestation s’est accélérée depuis 2012. La perte annuelle de superficie a triplé entre 2015 et 2018», indique l’étude.

« Rien qu’en 2018, 31 269 kilomètres carrés de forêt ont été détruits en Amazonie, la pire déforestation annuelle depuis 2003. »

L’Amazonie s’étend sur huit pays d’Amérique du Sud – le Brésil, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur, le Venezuela, le Suriname et la Guyane – et le territoire de la Guyane française.

Le Brésil, qui possède la majeure partie de l’Amazonie – environ 62% – est également responsable de la pire déforestation, selon l’étude: 425051 kilomètres carrés de 2000 à 2018.

Les destructions au Brésil n’ont fait que s’accélérer depuis que le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a pris ses fonctions en 2019, selon les propres chiffres du gouvernement.

La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint un sommet de 12 ans de 11088 kilomètres carrés de juillet 2019 à juillet 2020, selon l’agence spatiale brésilienne, qui analyse les images satellite pour suivre la perte de forêt.

C’était une augmentation de 9,5 pour cent par rapport à l’année précédente, lorsque la déforestation a également atteint un sommet pendant plus d’une décennie.

Bolsonaro a été critiqué par les écologistes et la communauté internationale pour avoir réduit le financement des programmes de conservation de la forêt tropicale et s’efforcer d’ouvrir les terres protégées à l’industrie agricole et minière.