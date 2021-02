De nouvelles recherches surprenantes financées par la NASA indiquent que, contrairement à la sagesse populaire, la déforestation aux États-Unis ne provoque pas toujours un réchauffement planétaire et peut, en fait, refroidir le climat, selon la zone concernée.

La recherche sur la bombe a été dirigée par Christopher A. Williams, un scientifique environnemental et professeur à la Graduate School of Geography de l’Université Clark.

L’étude évaluée par des pairs aura probablement des implications de grande portée pour les efforts de politique et de gestion des terres aux États-Unis et au-delà.

À l’aide de la télédétection par satellite de pointe, par opposition à des modèles informatiques comme ce fut le cas dans de nombreuses études précédentes, Williams et son équipe ont examiné les utilisations de diverses zones déboisées qui ont été réutilisées (urbaines, agricoles, prairies, etc.) et quantifiées. quelle quantité de carbone de la biomasse a été rejetée dans l’atmosphère en conséquence.

Ils ont ensuite calculé la quantité de lumière solaire supplémentaire qui serait renvoyée dans l’espace en conséquence, en fonction du changement particulier du paysage.

La recherche indique que la solution au réchauffement planétaire causé par le changement climatique n’est peut-être pas aussi simple que de simplement planter plus d’arbres.

Les forêts absorbent le dioxyde de carbone, le stockent dans le bois et le sol et atténuent la charge de gaz à effet de serre sur l’atmosphère.

Cependant, les forêts ont également tendance à être assez sombres et à absorber et à retenir plus de lumière du soleil, et par extension de chaleur, dans un processus appelé le «Effet albédo».

«Nous avons constaté que dans certaines régions du pays, comme l’Intermountain West, plus de forêt conduit en fait à une planète plus chaude si l’on considère les effets climatiques complets des effets du carbone et de l’albédo». dit le professeur Williams.

Il est important de trouver un équilibre entre cet effet et les capacités de capture et de stockage du carbone des forêts pour élaborer une politique environnementale publique cohérente et efficace aux États-Unis et au-delà.

Pour un quart des États-Unis, la perte de forêt a contribué à un effet de refroidissement net, car la densité des arbres précédente créait un effet d’albédo qui l’emportait sur l’absorption de carbone des arbres.

Cependant, toutes les forêts ne se ressemblent pas et les chercheurs ont également trouvé des lectures contrastées dans les zones à l’est du fleuve Mississippi et le long de la côte du Pacifique, où la perte de forêt a produit un effet net de réchauffement planétaire.

En fait, les emplacements géographiques des forêts joueront un rôle énorme dans les efforts d’atténuation du changement climatique, en particulier au milieu d’une vague de fond aussi écrasante de soutien public et gouvernemental aux initiatives de reboisement.

«Si nous ne tenons pas compte à la fois des effets du carbone et de l’albédo, les initiatives de plantation d’arbres à grande échelle, telles que l’Initiative canadienne 2 milliards d’arbres et la campagne Plant a Billion Trees de Conservation de la nature, pourraient finir par placer des arbres dans des endroits contre-productifs pour le refroidissement. le système climatique, » dit le professeur Williams.

En d’autres termes, l’emplacement compte énormément dans le déploiement de nouvelles forêts.

Environ un million d’acres (4 000 kilomètres carrés) de forêt sont perdus chaque année dans les 48 états inférieurs des États-Unis en raison de l’urbanisation. Sur une période de 15 ans, l’effet thermique cumulatif de cette perte de forêt équivaut à 17% des émissions annuelles de combustibles fossiles aux États-Unis.

