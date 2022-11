La déforestation amazonienne au Brésil reste proche de son plus haut niveau depuis 15 ans

RIO DE JANEIRO (AP) – La déforestation en Amazonie brésilienne a légèrement ralenti l’année dernière, un an après un sommet de 15 ans, selon des chiffres étroitement surveillés publiés mercredi. Les données ont été publiées par l’Institut national de recherche spatiale.

Le système de surveillance Prodes de l’agence montre que la forêt tropicale a perdu une superficie à peu près de la taille du Qatar, soit quelque 11 600 kilomètres carrés (4 500 miles carrés) au cours des 12 mois d’août 2021 à juillet 2022.

C’est une baisse de 11 % par rapport à l’année précédente, lorsque plus de 13 000 kilomètres carrés (5 000 milles carrés) avaient été détruits.

Pendant plus d’une décennie, il a semblé que les choses s’amélioraient pour l’Amazonie brésilienne. La déforestation a considérablement diminué et n’est jamais remontée au-dessus de 10 000 kilomètres carrés. C’était avant la présidence du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, à partir de janvier 2019.

Ce sera le dernier rapport publié sous Bolsonaro, car il a perdu sa candidature à la réélection et quittera ses fonctions le 1er janvier. Mais une partie de la destruction qui a eu lieu sous sa montre n’apparaîtra que l’année prochaine, y compris les mois clés d’août à octobre. de 2022. Un aperçu de ces mois provient d’un système satellite fédéral différent qui émet des données plus rapides mais moins précises : il montre que la déforestation a grimpé en flèche de 45 % au cours de la période d’août à octobre de l’année précédente. Traditionnellement, cette période de l’année connaît un pic de destruction, en raison de la saison sèche.

Une analyse des nouvelles données annuelles de l’Observatoire du climat, un réseau de groupes environnementaux, montre qu’au cours des quatre années de leadership de Bolsonaro, la déforestation a augmenté de 60 % au cours des quatre années précédentes. Il s’agit de la plus forte augmentation en pourcentage sous une présidence depuis le début de la surveillance par satellite en 1998.

Dans un État, Para, un taux de destruction féroce a diminué de 21 %, mais il était encore le centre d’un tiers de la perte totale de la forêt amazonienne du Brésil. Une partie de l’abattage et du brûlage des arbres se produit dans des zones apparemment protégées. L’une de ces zones est la forêt d’État de Paru, où l’Institut amazonien des personnes et de l’environnement à but non lucratif a enregistré 2 kilomètres carrés (0,7 mile carré) de déforestation en octobre seulement.

“Ces dernières années, la déforestation a atteint des zones protégées où auparavant il n’y avait presque pas de destruction”, a déclaré Jakeline Pereira, chercheuse à l’Amazon Institute, à l’Associated Press. “Dans la région de Paru, la destruction est motivée par la location de terres pour les cultures de soja et le bétail.”

Une autre zone critique est la partie sud de l’État d’Amazonas, le seul État qui a augmenté la déforestation dans les données les plus récentes, de 13 % par rapport à l’année précédente. Cela est largement attribuable aux efforts de Bolsonaro pour paver environ 400 kilomètres (250 miles) de la seule route qui relie Manaus, qui abrite 2,2 millions d’habitants, aux grands centres urbains du Brésil plus au sud. La majeure partie de la déforestation en Amazonie se produit le long des routes où l’accès est plus facile et la valeur des terres est plus élevée.

Des chercheurs et des écologistes ont blâmé les politiques de Bolsonaro pour l’augmentation de la déforestation. L’administration a affaibli les agences environnementales et a soutenu des mesures législatives pour assouplir les protections foncières au nom du développement économique, associées à une vue d’occuper à tout prix un territoire peu peuplé. Cette politique a enhardi les voleurs de terres et a stimulé davantage d’exploitations minières illégales.

Le successeur de Bolsonaro, l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, a promis aux foules en liesse lors de la récente conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte de mettre fin à toute déforestation dans tout le pays d’ici 2030. “Il n’y aura pas de sécurité climatique si l’Amazonie n’est pas protégée”. il a dit.

La dernière fois que da Silva a été président, de 2003 à 2010, la déforestation a fortement chuté. D’autre part, il a soutenu des initiatives qui ont déclenché la destruction à long terme, comme la construction du gigantesque barrage hydroélectrique de Belo Monte et de généreux prêts à l’industrie bovine. L’abattage des forêts pour le pâturage est le principal moteur de la déforestation.

La forêt amazonienne, qui couvre une superficie deux fois plus grande que l’Inde, agit comme un tampon contre le changement climatique en absorbant de grandes quantités de dioxyde de carbone. C’est aussi la forêt la plus riche en biodiversité du monde et le foyer de tribus qui vivent dans la forêt depuis des milliers d’années, certaines d’entre elles vivant dans l’isolement.

“Si da Silva veut réduire la destruction des forêts d’ici 2023, il doit avoir une tolérance zéro pour les crimes environnementaux dès le premier jour de son administration. Cela comprend la responsabilisation de ceux qui ont saboté la gouvernance environnementale dans le pays pendant leur mandat au cours des quatre dernières années », a déclaré Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l’Observatoire du climat.

Fabiano Maisonnave, Associated Press