La déflation en Chine pourrait devenir une préoccupation mondiale, selon les économistes

Les défis économiques de la Chine ont donné lieu à des pressions déflationnistes qui constituent une préoccupation mondiale et qui devraient s’accélérer au cours des prochains trimestres, selon les économistes. La détérioration des fondamentaux économiques de Pékin est devenue flagrante ces derniers mois, avec les données de juillet largement inférieures aux attentes et le Bureau national des statistiques suspendant sa publication des chiffres du chômage des jeunes alors que les chiffres atteignaient des niveaux records. Les données sur le crédit pour juillet ont également montré une baisse de la demande d’emprunt des entreprises et des ménages et les problèmes persistent dans l’immense secteur immobilier du pays, avec le promoteur Country Garden, autrefois en bonne santé, au bord de la faillite et le géant de l’immobilier lourdement endetté. Groupe Evergrande a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis au début du mois. L’indice global des prix à la consommation de la Chine a chuté de 0,3% sur un an en juillet, enregistrant une déflation pour la première fois depuis plus de deux ans, posant un problème opposé à celui auquel sont confrontées les principales économies occidentales. Bien qu’une partie de la faiblesse globale puisse être attribuée à des facteurs transitoires tels que la baisse des prix de l’énergie et du porc, l’inflation sous-jacente a également été plombée par la baisse des prix du logement et des catégories connexes en raison du secteur immobilier en difficulté. « Malgré l’évolution des liens entre la Chine et l’économie mondiale, alors que Pékin tente de passer à un modèle de croissance tiré par la consommation et que les tensions commerciales restent élevées avec l’Occident, la Chine reste le fabricant mondial », a déclaré Tiffany Wilding, économiste et directrice générale de Pimco. « En conséquence, la faiblesse économique chinoise et la baisse des prix (en particulier des prix à la production chinois) sont susceptibles de se répercuter sur les marchés mondiaux – une bonne nouvelle à court terme pour la lutte des banques centrales occidentales contre une inflation élevée. »

Alors que les économies occidentales sont sorties de la pandémie de Covid-19 avec une inflation élevée dans un contexte d’offre limitée et de résurgence de la demande, la Chine n’a pas connu la même dynamique depuis la fin de ses mesures strictes « zéro Covid », car sa puissance manufacturière nationale a contribué à atténuer les goulots d’étranglement de l’offre et les prix mondiaux des matières premières se sont modérés. . Pourtant, dans une note de recherche de la semaine dernière, Carol Liao, économiste de Wilding et Pimco Chine, a noté que la demande intérieure a depuis faibli et a laissé la Chine avec des capacités inutilisées, tandis que le désendettement dans les secteurs de l’immobilier et du financement des gouvernements locaux a intensifié les pressions désinflationnistes et frappé l’investissement intérieur, conduisant à « capacité excédentaire généralisée dans le secteur manufacturier ». « Qui plus est, la réaction du gouvernement à ces fondamentaux affaiblis a été loin d’être suffisante. En effet, les efforts du gouvernement pour stimuler et stabiliser la croissance grâce à un crédit facile, en particulier aux entreprises publiques et aux investissements dans les infrastructures, n’ont pas suffi à compenser le frein du marché immobilier, car le flux de nouveaux crédits vers l’économie s’est contracté au cours de l’année écoulée », ont ajouté les économistes de Pimco. La banque centrale de Chine a intensifié vendredi ses mesures pour arrêter une dépréciation rapide de sa monnaie en raison de la sombre série de données et de la perte de confiance des consommateurs, mais le marché n’est apparemment pas convaincu que Pékin en fait assez pour inverser les tendances récentes.

Skylar Montgomery Koning, stratège macroéconomique mondial chez TS Lombard, a déclaré la semaine dernière dans une note de recherche que la déception du marché allait probablement se poursuivre, car les mesures de relance budgétaire du gouvernement seraient « des versions plus fortes des mesures d’assouplissement actuelles » plutôt que des « mesures de relance à grande échelle ». nécessaire pour raviver la confiance dans les prix. » « Le rebond décevant de la Chine alimente désormais négativement la confiance et la croissance mondiales. Cela a été contré par un contexte mondial plutôt favorable et une économie américaine remarquablement forte, mais l’équilibre est fragile pour les actifs à risque, car une forte vigueur du dollar est également préjudiciable. » » a déclaré Montgomery Koning. Bien que les autorités de Pékin aient tenté de s’opposer aux paris sur une dépréciation à sens unique du yuan chinois, elle a déclaré que la direction à suivre était claire et que TS Lombard maintenait une position longue sur le yuan chinois. Dollars américain contre la yuan . « Une croissance plus lente, des mesures de relance limitées, un déclin des échanges commerciaux et des sorties de capitaux indiquent tous une nouvelle faiblesse du CNY ce trimestre », a ajouté Montgomery Koning. Effets d’entraînement : importations et exportations Bien que la Chine soit en train de recalibrer son économie pour devenir moins dépendante de ses piliers traditionnels que sont les exportations de biens immobiliers et de produits manufacturés, les produits manufacturés chinois continuent de dominer les marchés des biens de consommation, en particulier aux États-Unis. « Selon les données du Bureau américain du recensement datant de juin, les prix des biens importés de Chine sont en baisse de 3 % en moyenne par rapport à l’année dernière, tandis que les prix à la production des biens de consommation en Chine sont en baisse de 5 % en dollars », ont noté Wilding et Liao. « Il est important de noter que ces baisses sont répercutées sur les consommateurs américains ; juillet a marqué la première fois depuis les premiers jours de la pandémie que les prix des biens de consommation au détail aux États-Unis ont diminué sur une base annualisée de trois mois. » Cette dynamique de modération est susceptible de se transmettre à d’autres marchés développés, dans la mesure où les tendances inflationnistes américaines ont généralement ouvert la voie depuis la pandémie, ont-ils suggéré.

Deuxièmement, les exportations chinoises ont faibli ces derniers mois. Alors que les risques baissiers pesant sur la croissance économique chinoise se matérialisent, Wilding et Liao suggèrent que Pékin pourrait chercher à utiliser la politique budgétaire pour stimuler les exportations et résoudre un problème émergent d’offre excédentaire intérieure, inondant ainsi le marché mondial de biens de consommation bon marché. « Cela semble déjà se produire en Allemagne, où les exportations chinoises de véhicules électriques à moindre coût ont récemment augmenté, tandis que les baisses de prix intérieures pourraient se répercuter sur d’autres pays », ont-ils ajouté. Au-delà des retombées liées au commerce, une pression désinflationniste mondiale commune provient des prix des matières premières, alors que la demande intérieure chinoise, en tant qu’imposant importateur de matières premières, reste un facteur clé. « La faiblesse des investissements intérieurs chinois et la surcapacité généralisée du secteur manufacturier, ainsi que la faiblesse des ventes de nouveaux logements et de terrains, vont probablement continuer à déprimer la demande mondiale de matières premières », ont déclaré Wilding et Liao. Cela a été repris par Montgomery Koning de TS Lombard, qui a également noté que les mesures de relance de Pékin au cours de ce cycle ont été axées sur les consommateurs plutôt que sur les investissements, ce qui signifie que « la demande renouvelée de produits industriels a été inférieure aux attentes ».