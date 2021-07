« La définition littérale de la violence »: les fans de combat se lèchent les lèvres alors que Justin Gaethje et Michael Chandler s’apprêtent à s’affronter à l’UFC 268

Gaethje et Chandler, deux des puncheurs les plus puissants de la division des poids légers de l’UFC, ont souvent fait l’objet d’affrontements fantastiques par des fans désireux de voir ce qui se passerait si les deux artistes à élimination directe s’affrontaient au milieu d’un octogone UFC.

Ces rêves semblent sur le point de devenir une réalité au milieu des informations selon lesquelles des contrats sont sur le point d’être signés pour une bataille entre les deux qui aurait lieu à l’intérieur du Madison Square Garden le 6 novembre.

La paire entrerait dans le combat après avoir pansé les blessures des défaites précédentes. Pour Gaethje, il s’agissait de la défaite au deuxième tour contre Nurmagomedov sur ‘Fight Island’ l’année dernière dans ce qui était le dernier combat en carrière de l’icône russe, tandis que Chandler a également échoué dans sa tentative d’obtenir le championnat UFC incontesté lorsqu’il a terminé par Charles Oliveira pour le titre vacant des 155 livres plus tôt cette année.

Alors que les deux cherchent à rétablir leurs références dans la division des poids légers riches en talents avant un combat pour le titre présumé entre Oliveira et Dustin Poirier plus tard cette année, les fans attendront avec impatience un feu d’artifice lorsque deux cogneurs agressifs et avancés se rencontreront dans ce qui est prévu être le retour de l’UFC dans la Big Apple après avoir sauté leur événement annuel dans la ville l’année dernière en raison du début de la pandémie de coronavirus.

Selon un rapport initial d’ESPN, les contrats n’ont pas encore été signés pour officialiser Gaethje contre Chandler, mais les deux parties sont censées être d’accord pour le combat.

À bien des égards, un affrontement entre les deux a semblé inévitable depuis qu’il a été annoncé que Chandler allait rejoindre les rangs de l’UFC en provenance de Bellator l’année dernière.

Les deux combattants utilisent des styles de combat extrêmement conviviaux pour les fans et sont rarement impliqués dans des combats qui pourraient être considérés comme ennuyeux, et il est également entendu que l’UFC a depuis longtemps des plans en place pour tenter d’organiser un concours entre les deux.

Le match, s’il est confirmé comme prévu, sera un combat co-principal très intéressant pour le match revanche prévu pour le titre des poids mi-moyens entre Kamaru Usman et Colby Covington, qui devrait dépasser la carte UFC 268 en novembre.

Comme vous pouvez vous y attendre, les fans s’attendent à une guerre lorsque deux des combattants les mieux classés et les plus excitants de la division s’affronteront.

« Gaethje vs Chandler est la définition littérale de la violence. je suis tellement excité« , a écrit un fan en ligne en réponse au combat potentiel, tandis qu’un autre a indiqué qu’ils s’attendaient à voir l’une des bagarres les plus divertissantes de l’année lorsque les deux mettront enfin le pied dans l’Octogone l’un avec l’autre.

« Ce combat Gaethje contre Chandler va être fou, » ils ont écrit.

« Les deux gars ont un pouvoir ridicule. Ce sera probablement le combat de la nuit et peut-être même le combat de l’année. Je suis très excité. »