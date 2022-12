La définition de menace du SCRS n’est pas pertinente pour la décision de la Loi sur les mesures d’urgence, selon les anciens directeurs

L’interprétation du Service canadien du renseignement de sécurité de ce qui constitue une menace à la sécurité nationale n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit de la décision d’un gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, ont témoigné mercredi deux des anciens directeurs de l’agence d’espionnage lors d’une enquête nationale.

Ward Elcock, qui a dirigé le SCRS de 1994 à 2004, et Richard Fadden, qui a dirigé l’agence entre 2009 et 2013, ont tous deux déclaré à la Commission d’urgence de l’ordre public que toute référence à la loi sur le SCRS devrait être supprimée de la loi sur les mesures d’urgence.

La commission enquête sur la décision du gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence lors des manifestations du « Freedom Convoy » l’hiver dernier et a pour mandat de proposer des recommandations pour moderniser la législation.

La définition du SCRS d’une menace à la sécurité nationale est inscrite dans la Loi sur les mesures d’urgence comme l’une des exigences pour que le gouvernement déclare une urgence à l’ordre public.

Cela comprend l’espionnage ou le sabotage des intérêts du Canada, l’influence étrangère, les actes de violence grave contre des personnes ou des biens à des fins politiques, religieuses ou idéologiques, ou le renversement violent du gouvernement canadien. Elle exclut également spécifiquement la défense, la protestation ou la dissidence légales, à moins qu’elles ne se produisent en conjonction avec l’une de ces activités.

Au cours de six semaines de témoignages d’enquête, la commission a appris que le SCRS ne croyait pas que les manifestations qui bloquaient le centre-ville d’Ottawa et plusieurs passages frontaliers américains atteignaient le seuil de menace pour la sécurité du Canada – du moins dans le contexte de ses propres opérations.

Elcock a déclaré que le SCRS devrait interpréter cette définition très différemment en tant qu’agence de renseignement que le cabinet le ferait lorsqu’il s’agit de décider de déclarer ou non une urgence nationale.

Il a déclaré que le SCRS interprète la définition en termes de limites à ses activités en tant que service de renseignement. “Aucune de ces choses n’est pertinente pour les discussions du cabinet ou pour les questions qu’un cabinet pourrait débattre”, a-t-il déclaré.

Fadden a déclaré que la définition du SCRS est, à juste titre, très étroite et précise.

“Ce que cela a à voir avec la déclaration d’une urgence d’ordre public m’échappe entièrement”, a déclaré Fadden.

Tous deux ont fait valoir que le gouvernement devrait redéfinir les menaces à la sécurité nationale dans la Loi sur les mesures d’urgence et pourrait élargir cela pour inclure les menaces à l’économie et celles posées par le changement climatique.

La question de savoir comment une menace à la sécurité nationale devrait être définie dans la Loi sur les mesures d’urgence est devenue centrale dans le travail de la commission pour déterminer si le gouvernement fédéral était justifié d’invoquer la loi pour faire face aux manifestations.

Le professeur Leah West, experte en droit de la sécurité nationale à l’Université Carleton et ancienne avocate du ministère de la Justice pour le SCRS, a soutenu mercredi que les manifestations n’avaient pas atteint le seuil légal.

«Nous devrions nous demander si les manifestations illégales et même violentes donnent généralement lieu à ce que nous appelons une menace à la sécurité nationale en vertu de la loi de ce pays. Avons-nous qualifié les manifestations du G8 et du G20 à Toronto de menace pour la sécurité nationale ou terroriste ? » elle a posé à la commission.

“De même, nous n’avons jamais qualifié les blocages et autres moyens non violents mais illégaux d’obstruction d’infrastructures critiques de terrorisme.”

Les experts du panel ont déclaré à la commission que les politiciens ne prennent généralement pas assez au sérieux la sécurité nationale. Un manque de volonté politique étouffe une bonne coordination à l’échelle du système du partage de renseignements entre les agences, a déclaré Fadden, qui a également été conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre entre 2015 et 2016.

“J’ai commencé à travailler dans ce domaine sous Jean Chrétien, qui a été poussé à hurler et à hurler d’avoir à faire face au 11 septembre parce que ses priorités étaient sociales et économiques, ce n’était pas la sécurité nationale”, a déclaré Fadden.

“M. (Stephen) Harper était économique, ce n’était pas la sécurité nationale, même s’il devait s’occuper de l’Afghanistan. Et je pense qu’il est juste de dire que M. Trudeau est devenu premier ministre sans s’attendre à devoir consacrer beaucoup de temps, d’argent et d’efforts à la sécurité nationale.

Il a imploré le commissaire de persuader le gouvernement que les événements de l’hiver dernier ne seront probablement pas uniques et qu’il y aura plus d’événements perturbateurs au pays et à l’étranger. Les responsables doivent accepter que la sécurité nationale est importante, a-t-il déclaré.

Mercredi après-midi, une table ronde d’experts sur le maintien de l’ordre dans les manifestations a discuté de la manière de s’assurer que les services de police travaillent ensemble plus efficacement lors d’événements à grande échelle tels que la manifestation du convoi d’une semaine à Ottawa.

Robert Diab, professeur de droit à l’Université Thompson Rivers, a suggéré de se tourner vers la législation existante sur les conférences intergouvernementales pour trouver des solutions.

Par exemple, les législateurs pourraient charger des services de police particuliers de prendre en charge certains types d’événements, a-t-il déclaré. C’est le cas lors des sommets internationaux, où la GRC est toujours responsable de la sécurité.

Le criminologue de l’Université d’Ottawa, Michael Kempa, a déclaré que le problème est qu’il n’y a pas toujours d’accord sur le type d’événement auquel la police est confrontée. Il a suggéré plutôt de créer un système de seuil qui pourrait déterminer automatiquement si la police provinciale ou la GRC doit prendre le relais lorsqu’une opération atteint une certaine taille ou un certain niveau de menace.

“Cela supprime l’implication que le service de police municipal échoue d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Kempa.

Lors de réunions internationales, la loi en vigueur permet à la GRC de bloquer de vastes zones publiques sans invoquer une urgence, ce que Diab a déclaré que les législateurs devraient envisager d’autoriser la police à le faire dans certaines autres circonstances.

Si les conditions de ces restrictions étaient prévisibles et établies par la législation, le processus serait plus transparent, a-t-il soutenu.

Le panel a également discuté d’un protocole potentiel qui pourrait être développé pour dicter la manière dont les services de police travaillent ensemble lors d’une manifestation.

La commission entend cette semaine des dizaines de témoins experts sur des questions allant de la désinformation aux pouvoirs de la police dans le cadre de la phase politique de son travail.

Le commissaire, le juge Paul Rouleau, a jusqu’au 6 février pour remettre ses conclusions au gouvernement fédéral, le rapport devant être rendu public d’ici le 20 février.

—Laura Osman, La Presse Canadienne

CSIPSolitique FédéraleColline du Parlementmanifestation